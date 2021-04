Warmenau

Ganz Warmenau freut sich: Das Storchenpaar hat Nachwuchs bekommen. Fünf Eier liegen im Nest. Das erste Storchenbaby ist am Dienstag geschlüpft, das zweite folgte am Mittwoch. Ortsbürgermeisterin Angelika Jahns ist überglücklich: „Schön, dass es auch in diesem Jahr wieder Nachwuchs gibt.“

Sie beobachtet das Storchennest über die installierte Webcam in jeder freien Minute. Kann die CDU-Politikerin das mal nicht tun, hält ein anderer Storchen-Fan aus Warmenau sie auf dem Laufenden. So weiß sie immer, was gerade im Nest los ist.

Störche kommen seit Jahren nach Warmenau

Warmenau ist froh, dass Störche schon seit Jahren in das kleine Dorf kommen. „Das ist nicht selbstverständlich“, meint Angelika Jahns. 2021 hat es wieder geklappt: Anfang Februar traf Herr Storch im Sommerquartier ein, wenig später seine Frau. Nun hat sich sogar Nachwuchs eingestellt.

Die Ortsbürgermeisterin hatte sich große Sorgen um den Storch gemacht, als kurz nach seiner Ankunft ein starker Wintereinbruch mit Schnee und eisigen Temperaturen Wolfsburg überrollte. Das erschwerte die Nahrungssuche. Doch der Storch überstand alles gut. „Er hat wohl auf der nahe gelegenen Mülldeponie ausreichend Nahrung gefunden“, vermutet Angelika Jahns.

Jetzt hofft sie natürlich, dass aus den restlichen Eier kleine Storchenbabys schlüpfen, für alle ausreichend Platz im Nest ist – und niemand herausfällt. Das gab es leider schon mal in Warmenau.

Von Sylvia Telge