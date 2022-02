Barnstorf/Waldhof

Politiker und Landwirte in den Ortsteilen Waldhof und Barnstorf sind unzufrieden mit einer Kenntnisgabe der Verwaltung zur Salamanderschranke im Naturschutzgebiet Barnstorfer Wald. Die Verwaltung habe ohne Absprache die Messwerte zur Schließung der Schranke geändert, zudem würden noch einige Landwirte auf ihren Transponder warten. Die gute Nachricht aus dem Ortsrat Barnstorf-Nordsteimke lautet, dass in Barnstorf eine neue Kindertagesstätte gebaut wird.

Mit Vertretern des Ortsrates und den Naturschutzverbände ist beschlossen worden, eine sensorgesteuerte Schranke zu installieren, die die Trasse nur sperrt, wenn Salamander bei entsprechenden Witterungsverhältnissen die Straße queren. Diese Verhältnisse seien laut der Verwaltung bei Temperaturen um null Grad, einer Luftfeuchtigkeit von 75 Prozent und Dunkelheit.

Parameter zur Schließung der Salamanderschranke in Wolfsburg

Soweit die Feststellung der Verwaltung. „Darüber ist das letzte Wort allerdings noch nicht gesprochen“, erklärten Ortsbürgermeister Philipp Kasten (CDU) und Fraktionskollege Harald Hoppe. Ohne vorherige Absprache seien neue Messwerte für eine Schrankenschließung zugrunde gelegt worden.

„Letzte Wort ist noch nicht gesprochen“: Ortsbürgermeister Philipp Kasten (CDU) und Fraktionskollege Harald Hoppe kritisieren die Änderung der Messwerte zur Salamanderschranke. Quelle: Britta Schulze/ Stadt Wolfsburg

Waren zunächst 95 Prozent Luftfeuchtigkeit als Parameter abgesprochen, habe die Verwaltung diesen Wert um 20 Grad gesenkt und damit erhöhe sich die Wahrscheinlichkeit, dass die Schranke schließt.

Landwirte warten auf die Transponder

Auch das Problem mit den Transpondern, die beispielsweise Schulbussen, Einsatz- und Rettungsfahrzeugen eine Schrankenöffnung ermöglichen soll, sei nach Worten des Ortsbürgermeisters längst nicht vom Tisch. „Die Freiwillige Feuerwehr musste drängeln, dass sie einen Transponder bekamen und zudem warten mindestens sieben Landwirte auf die Einhaltung des ursprünglichen Versprechens, dass sie alle einen Transponder erhalten“, so Kasten.

Seltene Tiere: Einige Landwirte warten immer noch auf ihre Transponder für die Salamanderschranke. Quelle: Britta Schulze

In den Gesprächen sei angekündigt worden, dass für einen Probelauf von einem Jahr jeder betroffene Landwirt über dieses Gerät verfügen soll. Die freie Fahrt durch den Wald müsse beispielsweise in der Erntezeit möglich sein, heißt es aus dem Kreis der Landwirte.

Barnstorf bekommt eine neue Kindertagesstätte

In der Ortsratssitzung gab es neben der Diskussion um die Salamanderschranke auch eine erfreuliche Tatsache: In Barnstorf soll die neue Kindertagesstätte gebaut werden – und nicht wie irrtümlich berichtet, der angespannten Finanzsituation Wolfsburgs zum Opfer fallen. Im Gegenteil: Bereits in diesem Jahr stehen für das Projekt 100 000 Euro für Planungskosten im Etat, im Investitionsprogramm sind rund vier Millionen Euro festgeschrieben.

Neue Kita für Barnstorf: Vier Millionen Euro werden investiert. Quelle: Friso Gentsch

Die SPD-Fraktion im Ortsrat Barnstorf-Nordsteimke konnte somit einen Antrag zurückziehen, in dem der Kita-Bau noch einmal schriftlich gefordert worden war. „Als wir den Antrag im Januar eingereicht haben, lag uns der Haushaltentwurf noch nicht vor“, so Hans-Georg Bachmann. Umso schöner sei, dass die Weichen für den Kita-Neubau, der das langjährige Provisorium in der ehemaligen Schule Barnstorf ablösen soll, nunmehr gestellt sind.

Von Burkhard Heuer