WAZ-Kommentar: Über Pläne sollte man rechtzeitig und offen diskutieren

Vorsfelde

Waz-Redakteur Carsten Bischof schreibt zum Thema ’Vorsfelder Mieter protestieren gegen Aufstockung ihrer Wohnblöcke’ folgenden Kommentar:

Fast genau vor drei Jahren stellte die Adler Real Estate ihre Aufstockungs- und Modernisierungspläne für den Vorsfelder Heidgarten der Öffentlichkeit vor. Damals waren die Mieter verunsichert, fühlten sich übergangen und wandten sich mit einem Hilferuf an die Politik. Es gab Info-Veranstaltungen, öffentliche Diskussionen im Ortsrat und letztendlich die Zustimmung der Politik zu den Plänen. Danach ging der Ärger weiter – wirklich Ruhe herrscht bis heute nicht. Soll das auf Jahre so weitergehen? Kürzlich stand die Adler Real Estate dem Bauausschuss wegen der Heidgarten-Probleme Rede und Antwort – in nicht-öffentlicher Sitzung. Clever ist das Tagen hinter verschlossenen Türen nicht. Die Pläne für die Wohnblöcke an den Straßen „Potsdamer Weg“ und „Über dem Wechsel“ sollten rechtzeitig auf den Tisch. Adler und Politiker sollten sich mit den Mietern an einen Tisch setzen und offen über die Maßnahmen diskutieren. Ganz sicher werden die Pläne nicht jedem gefallen – aber dann weiß jeder, woran er ist. Und kann Konsequenzen ziehen.

