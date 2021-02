Vorstellungsgottesdienst: Reislingen bereitet neuer Pfarrerin Carina Vornkahl einen warmen Empfang

Reislingen

Im zweiten Anlauf hat es geklappt. Nachdem der Vorstellungsgottesdienst wegen des heftigen Schneefalls Anfang des Monats nicht stattfinden konnte, ist die Pfarrerin Carina Vornkahl nun offiziell in ihrer neuen Gemeinde Reislingen-Neuhaus in der St. Markus-Kirche vorgestellt worden. Es ist ihr erstes Pastorenamt.

65 Gemeindemitglieder wohnten dem Gottesdienst in der Reislinger Kirche bei

„Die Vakanz ist zu Ende, die Pastorenstelle wieder besetzt“, stellte Propst Ulrich Lincoln am Ende seiner Vorstellung fest. Insgesamt 65 Gemeindemitglieder waren in die Reislinger St. Markus-Kirche gekommen, um dem Gottesdienst beizuwohnen. Mehr wären wegen der Corona-Auflagen auch nicht zulässig gewesen.

„Das ist natürlich sehr schade“, betonte Carina Vornkahl im Vorfeld. Die 30-Jährige hat sich seit ihrem Amtsantritt am 1. Februar aber schon viel Mühe gegeben, um trotzdem irgendwie mit der Gemeinde in Kontakt zu treten. „Ich habe schon viele Telefonate geführt“, erklärte sie.

Angerufen hatte sie auch alle Gemeindemitglieder, die sich schon für den ersten Termin am 6. Februar für den Vorstellungsgottesdienstes angemeldet hatten. Der musste aufgrund der schwierigen Verkehrsbedingungen durch den heftigen Schneefall abgesagt werden. In dem extra eingerichteten Live-Stream konnte sie nur noch die Absage verkünden.

Die Gemeinde musste eineinhalb Jahre auf die neue Pfarrerin warten

Auch dieses Mal ist der Gottesdienst live im Internet übertragen worden, damit möglichst viele Gemeindemitglieder wenigstens auf diese Art an diesem wichtigen Gottesdienst teilnehmen konnten. Die Gemeinde musste etwa eineinhalb Jahre auf dieses Ereignis warten.

Pfarrer Jörg Schubert hatte in dieser Zeit die Vakanz ausgefüllt. Er habe dies sehr gerne getan, betonte er im Gottesdienst. Aber der Umstand, dass Carina Vornkahl den Posten übernehmen würde, sei für ihn einer der schönsten Momente des wegen der Corona-Krise so schweren Jahres gewesen.

Anlaufschwierigkeiten hatte die neue Pastorin nicht. Sie hatte ihre Ausbildung in der Nachbargemeinde Nordsteimke-Volkmarsdorf absolviert. „Dadurch kannte ich meine Kollegen schon und auch die Region“, erzählte sie im Vorfeld des Gottesdienstes.

Carina Vornkahl ist laut Propst Lincoln „eine junge Theologin mit neuen Ideen“

Sie habe sich in der Zeit ihrer Ausbildung auch nie nur in ihrer Gemeinde betätigt, betonte Ulrich Lincoln. „Sie ist eine junge Theologin mit neuen Ideen, die sich sehr in den Pfarrverband und die Propstei eingebracht hat“, sagte der Propst.

Von ihr sei immer „ein großes Ja“ zu vielen Dingen gekommen. Mit hohem Engagement habe sie sich eingesetzt. Zu den ungewöhnlichen Ideen habe auch ein Star-Wars-Gottesdienst gehört. „Ich bin gespannt, wann es einen Segelflieger-Gottesdienst geben wird“, spielte er auf ihr Hobby an.

Das neue Gesicht in Reislingen: Carina Vornkahl absolvierte ihre Ausbildung in der Nachbargemeinde Reislingen-Nordsteimke. Quelle: Boris Baschin

Dann kam vom Propst noch die Regieanweisung: „Die Gemeinde bricht in Jubel aus.“ So taten es dann auch die 65 anwesenden Gemeindemitglieder und boten Carina Vornkahl damit einen sehr warmen Empfang.

Nun versucht Vornkahl alles in die Wege zu leiten, was derzeit möglich ist. Denn auch in Zeiten von Corona ist nicht alles verboten. Sie wird zudem weiterhin telefonisch für die Gemeinde zur Verfügung stehen. Auch ein Besuch in ihrem Büro sei möglich, betonte die junge Pastorin.

Von Robert Stockamp