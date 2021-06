Vorsfelde

Heute wird im Mühlenbusch im Schichtdienst gefeiert: Vormittags kommen die Kinder, nachmittags schließen sich 13 Enkel, 28 Urenkel und Ururenkel Lian, an. Sie kommen nicht zum Kaffee, sondern zum Tee: Geboren wurde Jubilarin Anna Wagner nämlich vor 100 Jahren in Ostfriesland – und die ostfriesische Tee-Tradition wird weiterhin gepflegt.

Dabei mussten Anna Wagners Eltern den Norden aus wirtschaftlichen Gründen schon verlassen, als Anna Wagner selbst noch ein halbes Kind war. Ihr Vater bekam als Seemann keine Arbeit mehr und landete auf dem Klostergut Wobeck im Kreis Helmstedt. Auch Anna Wagner arbeitete dort, als Haushaltshilfe. „Damals hat man erstmal ans Geldverdienen gedacht“, sagt sie. Eigentlich hatten alle nach Amerika auswandern wollen – einer von Annas zwei Brüdern war mit der Tante voraus gereist, die anderen vier Geschwister sollten mit den Eltern nachkommen. Der Plan ging nicht auf, der Kontakt nach Übersee war aber später ein Segen: Care-Pakete erreichten das Gut Wobeck aus Kalifornien und Kanada. „Uns ging es gut“, vergleicht Anna Wagner ihr Leben in den Kriegs- und Nachkriegsjahren mit anderen.

„Aber schön war der Krieg nicht“, sagt sie. Ein Friseur aus Berlin war als Soldat im Elm stationiert, verliebte sich, heiratete sie und Tochter Jutta wurde geboren. Doch diese lernte ihren Vater nie kennen – er fiel. Noch im Krieg lernte Anna ihren zweiten Mann kennen, hieß jetzt Graf mit Nachnamen, gebar 1948 die zweite Tochter Marie Luise – und war dann doppelt verwitwete, alleinerziehende Mutter. Einem Tischler aus Neindorf mit dem Namen Wagner machte das nichts aus. 1952 folgte die dritte Hochzeit und die Familie vergrößerte sich: Die Söhne Michael, Hans-Joachim und Reinhold kamen hinzu. Im Mühlenbusch in Vorsfelde baute die Großfamilie ein Haus, in dem auch Annas Eltern mi ihnen zusammen wohnen konnten.

Treffpunkte: Mangel-Raum und Partykeller

Obwohl sie Ostfriesland bis heute liebt, ist das Haus mit Garten eine Heimat geworden, die Anna Wagner bis heute nicht wieder verlassen wollte. „Das Dach habe ich selbst gedeckt – Höhenangst kenne ich nicht“, erzählt sie. Und sie betrieb eine Heißmangel. Hier tauschte die gesamte Nachbarschaft Neuigkeiten aus. Später traf sich die Jugend der Gegend zum Feiern, der Mangel-Raum wurde zum Party-Keller. Der jüngste Sohn Reinhold, seit einem Jahr offiziell VW-Rentner, gesteht: „Also ich wäre als Nachbar nicht begeistert...“ Heute gibt’s trotzdem wieder Musik: ein Open-Air-Konzert mit Harfe und Klavier im Garten.

Im Mühlenbusch war man immer tolerant. Viele Freunde der Wagners von früher leben aber nicht mehr, der Mann ist mit 86 Jahren verstorben und auch Tochter Jutta kann den 100. Geburtstag nicht mehr feiern. „Ein Kind zu verlieren ist schlimm“, sagt ihre Mutter. Egal wie alt es ist.

„Dass ich selbst einmal so alt werde, hätte ich nicht gedacht“, betont Anna Wagner. Die Sozialstation Vorsfelde unterstützt den jüngsten Sohn und seine Frau, die das Haus übernommen haben, bei der Pflege. Ihren Abwasch erledigt die Rentnerin aber noch immer allein: „Das ist ja keine Arbeit!“ Ab und zu kommt eine Freundin, mehr als 30 Jahre jünger, zum Mühle-Spielen. Das Singen im Kirchenchor und ihre Handarbeiten musste sie aufgeben. Den Spaß am Leben hat sie trotzdem nicht verloren. „Ich bin noch da, und das ist schön, wenn man noch weiß, was man will“, sagt sie und strahlt über das ganze Gesicht. 100 Jahre alt ist diese Frau? Kaum zu glauben!

Von Andrea Müller-Kudelka