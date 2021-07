Vorsfelder errichten Lebensfarbengarten für Kunst, Konzerte und Bibel-Krimis

Vorsfelde

Ein „LebensFarbenGarten“ eröffnet am Samstag, 17. Juli, um 12 Uhr an der Petrus-Kirche in Vorsfelde. Das Sommer-Projekt soll die Menschen zusammenbringen und auch zum kreativen Mitmachen anregen – wie schon die Aktion mit 875 Kerzengläsern im Dezember 2020 und der Ostergarten in diesem Jahr. Diesmal gibt es eine ganze Veranstaltungsreihe: Bis Oktober sind Konzerte, Andachten und Lesungen geplant.

Aufbau läuft: Am Samstag gibt es erstmals Programm auf der Freiluft-Bühne und an den buten Beeten des „LebensFarbenGartens“ in Vorsfelde. Quelle: Britta Schulze

Zurzeit läuft noch der Aufbau. Im Garten gibt es, gekennzeichnet durch Hunderte farbige Wimpel, vier Abteilungen: Glaube (Blau), Liebe (Rot), Hoffnung (Grün) und ein Aktionsfeld für Kinder (selbstgestaltete Wimpel auf weißem Grund). Dort laden zudem eine Murmelbahn und ein Wimmelbild des Malers und Kinderbuch-Autors Bafuß zum Spielen ein. „Der Künstler hat angekündigt, dass er vielleicht sogar selbst irgendwann zu Besuch kommen will“, verrät Birgit van der Velten, die Gemeindebürosekretärin. Sie hatte die Ursprungsidee gemeinsam mit Diakonin Simone Rieger und Küster Jonas Roth theoretisch und praktische erarbeitet.

Programm im LebensFarbenGarten Samstag, 17. Juli, ab 12 Uhr Eröffnung – Live-Musik von Stephanie-Bartl-Kellermann und Paul Blüthner, Spiel- und Mitmachaktionen, Mitternachts-Kirchenführung Mittwoch, 21. Juli, 21 Uhr Chillout-Garten – Konzert mit Andreas Witlake und Paul Blüthner jeden Donnerstag ab 22. Juli, 18 Uhr Durchatmen – 15 Minuten Andacht Mittwoch, 4. August, 21 Uhr Chillout-Garten – Konzert mit Sebastian Rex, Ulrich Lincoln und Paul Blüthner Freitag, 20. August, 19 Uhr Lesung: Tatort Bibel – Bücherschrank-Team Mittwoch, 1. September, 21 Uhr Chillout-Garten – Konzert mit dem „Duo Emotion“ Dienstag, 7. September, 19 Uhr Serenade mit Volksliedersingen und dem Posaunenchor Mittwoch, 15. September, 21 Uhr Chillout-Garten – Konzert mit Mélanie Germain und Paul Blüthner Samstag, 18. September, 19 Uhr Disney-Gottesdienst mit Melina Svoboda, Paul Blüthner und Ulrich Lincoln

Viele weitere Ehrenamtliche wirkten und wirken mit – darunter die Landfrauen, beim Pressegespräch vertreten durch Sigrid Weinkauf, Ute Appel und Petra Wenningkamp. Und natürlich mischt auch Propst Ulrich Lincoln gern mit. Er begrüßt die Gäste auf einer Open-Air-Bühne mit musikalischer Unterstützung von Kantor Paul-Gerhard Blüthner und Sängerin Stephanie Bartl-Kellermann am Samstag zum Auftakt.

Vorsfeldes Mitte gemeinsam beleben

„Wir wollen weiterhin den Mittelpunkt gemeinsam mit den Vorsfeldern und Vorsfelderinnen gestalten und beleben“, erläutert Propst Lincoln. Auf Herz-Anhänger an den Bäumchen auf der Kirchwiese können Familien oder Liebespaare ihre Namen schreiben.

Kinder bastelten für den Farbengarten an der Petrus-Kirche Holzblumen und Anhänger mit Regenbogen. Quelle: Andrea Müller-Kudelka

Kinder haben schon 400 eigene Wimpel, Holzblumen und Regenbogen-Baumschmuck gebastelt. An Bauzäunen gibt es in jedem Farben-Beet des Gartens Infos zum jeweilige Thema – unter „Glaube“ geht es zum Beispiel um die drei Abrahamitischen Religionen Judentum, Christentum und Islam.

Grusel-Kirchenführungen um Mitternacht oder zu bestimmten Themen laufen parallel zum Freiluft-Programm drinnen, allerdings nur mit telefonischer Anmeldung. Wer eine eigene Idee für eine ergänzende Skulptur hat, darf diese nach Absprache aufstellen und auch die Bühne steht für weitere Veranstaltungen zur Verfügung. „Wir sind sicher, es wird noch einiges dazu kommen“, sagt Paul Blüthner.

Von Andrea Müller-Kudelka