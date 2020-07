Vorsfelde

Drei Tage lang feierten die Vorsfelder am Ütschenpaul ihr Weinfest. Das fand in diesem Jahr früher als sonst statt und auch in einem etwas anderem Rahmen. Doch auch durch die Corona-Auflagen ließen sich die Eberstädter die gute Laune nicht vermiesen. Das Fest war wieder einmal ein voller Erfolg.

Innerhalb weniger Tage waren alle etwa 100 Plätze an den Tischen vorm Hackepeter ausgebucht. „Dabei habe ich gar nicht viel Werbung gemacht“, erzählte Wirt Jovi Davidovic. „Es gab nur ein paar Plakate und etwas Werbung in der Zeitung.“ Bei den vielen Negativbeispielen, die durch die Medien gingen, war er lieber sehr vorsichtig. Eine Corona-Party wollte er auf keinen Fall haben.

Das Konzept ist am Ende wunderbar aufgegangen. In sehr gemütlicher Atmosphäre mit Tischgruppen in richtigen Abständen entstand ein kleines bisschen Urlaubsstimmung. Die Gäste genossen die Weine und das Essen. Die Stimmung war ausgelassen, aber alles blieb komplett im Rahmen.

Wegen Corona vorverlegt

Eigentlich findet dieses Weinfest erst Anfang September statt. „Ich wollte den Leuten aber gerne jetzt etwas bieten, um ein bisschen Freude zu verbreiten“, erklärte Davidovic. Und da die Werbetrommel gar nicht so groß gerührt wurde, waren es vor allem die Stammgäste und Vorsfelder, die sich Speis’ und Trank schmecken ließen.

Für sein Weinfest hatte Jovi Davidovic Getränke aus zwei Ländern besorgt. Zum einen gab es unter anderem Grauburgunder, Lemberger und Trollinger aus Deutschland. Auf der anderen Seite gab es italienische Weine wie den Laguna vom Gardasee oder auch einen Primitivo Selanto Apulia.

Dazu lief leise Musik im Hintergrund, um das Ambiente zu unterstützen. Die großen Sonnenschirme und die schöne Dekoration rundeten das stimmige Konzept ab. Es war alles ein wenig ruhiger als man es sonst bei von Feiern am Ütschenpaul kennt, aber trotzdem ein fröhliches Fest zum Ferienstart.

Von Robert Stockamp