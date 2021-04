Vorsfelde

Eine Gruppe des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) Wolfsburg ist kürzlich zu einer ungewöhnlichen Rettungsaktion ausgerückt: Auf einer Wiese im Gewerbegebiet Vogelsang haben die Freiwilligen 76 Exemplare der seltenen Pflanzenart Knöllchen-Steinbrech ausgegraben, um sie umzusetzen. Denn: Auf der Grünfläche soll bald ein Neubau entstehen. Einsätze dieser Art kommen laut BUND-Mitarbeiter Manfred Wenst nicht oft vor.

Wenn er nicht blüht, ist der Knöllchen-Steinbrech eher unscheinbar. Wenst betont jedoch: „Es ist eine besondere Pflanze. Mit seinen weißen Blüten sieht der Knöllchen-Steinbrech sehr schön aus.“ In der Naturheilkunde kommt die Pflanze darüber hinaus bei Nieren- und Gallensteinen zum Einsatz.

Es gibt immer weniger geeignete Flächen für die seltene Pflanze

In Niedersachsen ist der Knöllchen-Steinbrech als gefährdet eingestuft, nach Bundesnaturschutzgesetz gilt er als besonders geschützte Art. Die Gründe: Die Pflanze benötigt nährstoffarme und kalkhaltige Böden. Die gibt es zum einen ohnehin kaum im Wolfsburger Stadtgebiet. Zum anderen erklärt Wenst: „Die Standorte werden durch die vielen Baugebiete weniger, bei denen immer diese Art bei drauf gegangen ist.“ Hinzu kommt, dass in der Vergangenheit überall in Deutschland nährstoffarme Flächen zu Gunsten von Intensivgrünland oder Ackerflächen verloren gegangen sind.

Es ist nicht die erste Rettung für den Knöllchen-Steinbrech

Die Gruppe des BUND hat im Vogelsang mit einer Genehmigung der Stadt insgesamt 76 Exemplare gerettet. Dafür markierten die Helfer zunächst die Pflanzen, ehe sie sie mit einem Spaten ausgruben. Danach ging es in Kübeln auf direktem Weg zu einer neuen Wiese: „Dorthin haben wir Ende der 1990er-Jahre bereits einige Exemplare umgesiedelt“, berichtet Wenst. Er betont: „Die Fläche erfüllt die gleichen Voraussetzungen, wie die im Vogelsang. Deshalb gehen wir davon aus, dass die umgesetzten Exemplare dieses Mal ebenfalls angehen.“

Der Knöllchen-Steinbrech blüht im Mai und Juni. Im Zuge einer Kartierung hat der BUND Wolfsburg die Pflanze unter anderem im Hasselbachtal und bei Neuhaus gefunden.