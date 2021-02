Vorsfelde

Knapp eine Woche nach dem Vorsfelder Storch ist auch die Störchin auf dem Nest in der Langen Straße gelandet. Susanne Würfel, die gegenüber wohnt, gelang am Freitag eine Aufnahme des wiedervereinten Paares auf dem Stoppelhaarschen Haus. Die Fotografin freute sich sehr und kommentierte: „Jetzt beginn wirklich der Frühling.“ Die Störchin in Warmenau hatte ihr Zuhause bereits Anfang der Woche erreicht. In Velstove wartet Meister Adebar noch auf seine Meisterin.

Von Andrea Müller-Kudelka