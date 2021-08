Vorsfelde/Wolfsburg

2000 Flyer hatte die Mieterinitiative Vorsfelde verteilt und zur Demo auf dem Hollerplatz eingeladen. Gefolgt waren dem Aufruf nur wenige, dafür gestalteten die Demonstrantinnen und Demonstranten ihren Protest gegen Mieterhöhungen aber sehr kreativ: Stühle, Tische, Kuscheltiere und einige große Transparente hatten sie mitgebracht. Damit lagerten sie am Samstag vor dem Kunstmuseum und zeigten so ganz bildhaft, wovor sie Angst haben: Obdachlosigkeit.

Es ging grundsätzlich um steigende Mieten und ganz speziell um die Wohnblöcke der Firma Adler in Vorsfelde. „Wo gibt es denn sonst noch Sozialwohnungen außer im Heidgarten?“, fragte eine 55-jährige Vorsfelderin empört. „Wir hatten Glück, dass unsere Miete unter 7 Euro lag – dann darf sie nicht sofort drastisch erhöht werden“, sagte eine andere, 50 Jahre alt. Sie hat Gerüchte gehört, dass die Kosten in einigen Wohnungen im Heidgarten noch vor Durchführung der nächsten Sanierung leicht angehoben werden sollen, um diese Schutzmauer schon einmal zu durchbrechen.

Es geht ums Prinzip und ums Geld

Namen nennen wollen die Betroffenen lieber nicht. „Viele haben Angst vor Repressalien“, sagt Doris Zander. Gemeinsam mit Sabrina Siedentopp erhebt sie die Stimme für alle. Die Adler kritisiert, die beiden würden die Mietparteien dadurch aufhetzen. Zander sieht das völlig anders. „Wir wollen, dass die Politik wach wird“, sagt sie und streitet sich schon aus Prinzip persönlich mit Adler um jeden Euro, den sie als ungerechtfertigte Forderung ansieht.

Einige Passanten vermuteten eine Kunst-Performance: Mit Tisch, Stuhl und Zelt zogen die Protestierenden aus Vorsfelde auf den Hollerplatz. Quelle: Boris Baschin

Als unnötig betrachten einige zum Beispiel die Dämmung der Kellerräume und den Austausch von Fenstern durch Modelle mit Lüftungen, die das Raumklima verbessern sollen. Gleichzeitig klagen sie über Schimmel und Silberfischchen. Ein Adler-Sprecher hatte dazu auf Nachfrage der WAZ erklärt, in den Wohnblöcken sei eine Grundsanierung überfällig. Und das gehe nun einmal nicht gratis.

Tatsächlich bestätigen auch die Protestierenden: „Da wurde seit Jahrzehnten gar nichts gemacht, dafür hatten wir in den letzten zehn Jahren drei oder vier Wechsel bei den Vermietern.“ Die Adler mache jetzt zwar was, aber nicht für die Mietparteien sondern nur, um Fördergelder abzuschöpfen, vermuten die Kritiker. Ähnliche Töne sind aus Grone in Göttingen zu hören – die dort ansässigen Adler-Mieter haben den Vorsfelderinnen übrigens auch eines ihrer Transparente für die Demo geliehen. Am 14. August soll das nochmal in Göttingen zum Einsatz kommen. „Wir geben nicht auf“, sagt Doris Zander.

Von Andrea Müller-Kudelka