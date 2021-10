Vorsfelde

Viel zu erzählen hatten in der Sendung „Plattenkiste“ von Radiosender NDR 1 Niedersachsen Norbert Haber und Andrea Claus: Zwischen 12 und 13 Uhr waren die beiden Mitglieder des Kulturvereins „Zugabe“ aus Vorsfelde bei Moderatorin Martina Gilica zu Gast.

Besonders beeindruckt war Gilica von der Theater-AG des Vereins. Die liegt auch Haber sehr am Herzen. Acht bis zehn Schauspielern gehören dazu. Teilweise kommen eine Regisseurin und weitere Menschen, die hinter der Bühne arbeiten, hinzu. Vier Stücke wurden bereits aufgeführt, nach jeweils etwa 20 Proben.

Das neue Stück verzögerte sich durch Corona

Ein Stammpublikum dafür habe der Verein bereits gewonnen, freute Haber sich in der Sendung von NDR 1. Das neue Stück „aus eigener Feder“ stand eigentlich kurz vor der Aufführung, doch dann kam Corona dazwischen. Jetzt hoffen alle Mitglieder der AG darauf, vielleicht im Februar 2022 endlich auftreten zu können.

Haber und Claus zeigten in der Sendung auf, wie vielfältig der Kulturverein aufgestellt ist: Die Skulptur, die vor dem Vereinsheim in Vorsfelde steht, haben die Mitglieder von „Zugabe“ gemeinsam mit dem Künstler entwickelt. Wer „richtig schreiben“ lernen möchte, kann beispielsweise in die Schreibwerkstatt gehen. Jeder könne dort den eigenen Stil finden und auch experimentieren, erläuterte Claus. Einmal im Jahr werden die schönsten Texte für die Schreibwerkstatt-Broschüre ausgewählt und gedruckt.

Mitglieder haben lange „Durststrecke“ hinter sich

Zuletzt waren auch viele andere Dinge aufgrund der Pandemie nicht möglich. Immerhin eine Radtour konnte stattfinden. Nach der langen „Durststrecke“ hofft Haber, dass es bald endlich losgehen kann mit Konzerten, Kabarett und Ähnlichem. Die Liste sei lang geworden, meint auch Claus.

Die Geschichte des Vereins war ebenfalls ein Thema in der Sendung: 2003 gründeten zwölf Mitglieder „Zugabe“. Inzwischen sind laut Claus 160 Personen dabei. Weitere Ehrenamtliche sind willkommen.

Radio-Sendung ist online abrufbar

Wer die Sendung verpasst hat und sie noch sehen möchte, kann sie online unter www.ndr.de/ndr1niedersachsen als Video abrufen. „Die Plattenkiste“ läuft immer samstags zwischen 12 und 13 Uhr, jede Woche stellen sich andere Vereine, Clubs und Organisationen aus Niedersachsen vor.

Von der Redaktion