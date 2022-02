Ein Investor sieht sich in Vorsfelde vor eine schwierige Aufgabe gestellt: Mitten in der verwinkelten Altstadt baut die „Wohnpark Vorsfelde Projekt GmbH“ – nämlich dort, wo in der Amtsstraße 29 früher der Kult-Kiosk „Onkel Paul“ und eine Gaststätte waren. Der WAZ erklärte der Bauleiter, was dort geplant ist.