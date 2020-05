Deshalb braucht der Heimatverein Vorsfelde Schaufensterpuppen

Vorsfelde

Der Vorsfelder Heimatverein darf nach der Corona-Pause endlich wieder seine Räume in der Meinstraße 13 öffnen. Darüber sind Vorsitzender Roland Polze, Vize Dr. Meinhardt Leopold und Jörg Blüm vom Historischen Arbeitskreis unendlich froh. Sie haben viele Pläne für künftige Ausstellungen. Eine Idee: „Wir wollen vielleicht im nächsten Jahr Kleidung aus den 50er Jahren zeigen“, erklärt Polze. Der Fundus ist riesig. Um die Stücke schön zu präsentieren, sucht der Verein Schaufensterpuppen.

Deshalb startete er jetzt einen Aufruf. Das hat der Vorsfelder Heimatverein schon vor einigen Jahren gemacht, als er alte Kochbücher suchte – für seine beliebten Kalender mit Vorsfelde-Motiven. Die haben auf der Rückseite der Monatsblätter alte Rezepte, die dann nachgekocht werden können. Dazu gehörte Gerichte wie Apfelreis nach Omas Art, „Schlesisches Himmelreich“ oder Grießtörtchen mit Wurst.

Anzeige

Vorsfelde : Aufruf zum Kochbuch war ein Renner

Der Aufruf mit den Kochbüchern war einen echter Renner. Jörg Blüm ist für die Kalender-Aktion zuständig und hofft nun auf einen ähnlichen Erfolg bei den Schaufensterpuppen. Eine erste gute Nachricht hat er schon: „Das Automuseum will uns zwei Schaufensterpuppen als Leihgabe geben.“

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Diese Exponate hat der Heimatverein schon – eine Bildergalerie:

Zur Galerie Schaufensterpuppen für geplante Ausstellung gesucht

Der Verein bemüht sich schon länger um Schaufensterpuppen. Einmal war Polze ganz dicht dran. „Wir haben bei C&A nachgefragt – doch zwei Wochen vorher hatte das Modegeschäft gerade 20 Stück weggeworfen.“ Der Vorstand hofft, dass es nun mit dem Aufruf klappt.

Heimatverein : Ein Sommerkleid von Dr. Leopolds Mutter

Dann könnte der Heimatverein die wunderschönen Exponate perfekt präsentieren. Zu den Schätzen gehört zum Beispiel ein Sommerkleid von Dr. Leopolds verstorbener Mutter im typischen 50-er Jahre-Print. Auch von seiner Schwester gibt es etwas in der Sammlung – ein blaues Kinderkleid.

Besonders kurios ist ein Mieder für Damen. Es ist ungetragen, das Preisschild hängt sogar noch dran. Für die heutige Zeit sehr ungewohnt ist auch der gesteppter Bademantel in dunkelrotem Glanzstoff. „Der ist sicherlich aus den 30er Jahren“, vermutet Leopold, der die Sammlung betreut. Alle Exponate sind inventarisiert und haben eine Nummer. Wenn bekannt ist, woher das gute Stück stammt, ist auch das festgehalten.

Neue Ausstellung: Hausschuhe und Damenpumps

Die Schuhsammlung des Heimvereins kann sich ebenfalls sehen lassen: Die karierten Haus-Puschen sind genauso darunter wie schicke Damenpumps. Auch reichlich Schürzen – kurze Modelle, aber auch Kittel – gehören zum Fundus. „Die könnte man schön in unserer Küche in der Dauerausstellung an einer Schaufensterpuppe zeigen“, sagt Blüm. Es gibt reichlich Ideen.

Wer eine Schaufensterpuppe abzugeben hat, sollte sich bei Roland Polze unter Tel. (05363) 40446 melden.

Lesen Sie auch

Von Sylvia Telge