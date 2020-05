Vorsfelder Händler zufrieden: Kunden kaufen wieder in Geschäften ein

Vorsfelde

So langsam kehrt wieder ein Hauch von Normalität in die Vorsfelder City ein: Seit einer Woche sind die Geschäfte wieder geöffnet – der große Kundenansturm bleibt zwar bisher aus. Aber die Geschäftsleute sind trotzdem zufrieden und loben die Vernunft ihrer Kunden in der Corona-Krise.

Viele Kunden freuen sich

Denn: In den Geschäften gilt nach wie vor Masken- und Abstandspflicht. „Natürlich verhindert das Tragen der Maske ein richtiges Shopping-Vergnügen“, sagt Hohls-Geschäftsführerin Karin Hohls-Kluge. „Aber andererseits freuen sich viele Menschen, dass sie wieder in Geschäfte gehen und etwas Schönes sehen können.“ Seit Montag ist beispielsweise auch die Spielwarenabteilung von Hohls wieder geöffnet – die war wegen der Quadratmeterbeschränkung in der Lockerungsverordung dicht geblieben. Das locke zusätzliche Kunden ins Kaufhaus: „Wir sind zufrieden.“

Gezielt kaufen statt bummeln

Das ist auch Michael Sopper, Chef der gleichnamigen Buchhandlung: „Aber die Leute kaufen gezielter, schlendern und bummeln weniger.“ Er macht klare Trends aus: „Der Zeitungs- und Zeitschriftenverkauf ist deutlich gestiegen. Die Leute suchen in der Corona-Krise nach seriösen Informationen.“ Aber ein Buchhändler sei in Zeiten wie diesen auch ein „Seelenapotheker“, denn: „Ernährungsbücher, Gesundheits- und Gartenberater – die Leute kaufen Bücher, die helfen, Gesundheit, Wohlbefinden und Immunsystem zu stärken“, berichtet er. Und natürlich Kinderbücher – gerade die würden jetzt in Familien gebraucht.

Run auf Bademode

Von einem verhaltenen Start berichtet auch Susanne Koglin, Mitinhaberin von „Nähdiele“ und „Mode für mich“. Ihre Beobachtung: „Viele Menschen sind ängstlich und rufen vorher an. Aber wenn sie im Geschäft sind, kaufen sie nicht nur gezielt das, was sie brauchen, sondern gucken auch ganz in Ruhe die neue Mode an.“ Koglin lächelt: „Es wird ja ein Jahrhundertsommer angekündigt – ich bin mir sicher, dass es bald einen Run auf Bademode geben wird.“

Jüngere Menschen bummeln

Eindrücke, die eine NKD-Mitarbeiterin teilt: „Ich habe das Gefühl, dass ältere Menschen eher gezielt einkaufen, und jüngere auch mal bummeln.“ Aber auch sie sagt das, was alle Geschäftsleute beobachten: „Die Kunden sind vernünftig und halten sich an die Maskenpflicht und die Abstandsregeln. Das ist ihnen schon in Fleisch und Blut übergegangen .“

Lach fordert Klarheit

Ortsbürgermeister Günter Lach nimmt die Lockerungen mit Genugtuung zur Kenntnis: „Ich hoffe, dass sich so langsam wieder etwas wie Normalität entwickelt.“ Nach wie vor seien viele Menschen verunsichert – „es kommt vor, dass sich Verordnungen von Stadt und Land widersprechen.“ Sein Appell an Politik, Verwaltung und WMG: Regeln verständlich formulieren und so für Klarheit sorgen. Die ersten Schritte seien ja gottseidank schon gemacht.

Von Carsten Bischof