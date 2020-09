Vorsfelde

Das ist eine Spende, die berührt: Bei einem Besuch im Klinikum Wolfsburg hatte der Vorsfelder Gerhard Kupka für die Kinderklinik jetzt eine Überraschung im Gepäck: Er zog ein großes, selbst gezimmertes Holzpferd hinter sich her. Der 78-Jährige übergab das gut einen Meter hohe und anderthalb Meter breite Spielzeug an Chefärztin Prof. Dr. Jacqueline Bauer.

Das Pferd steht jetzt in seinem neuen Stall: in der „Villa Bunterkund“ des Klinikums. Sie ist ein Ort, an dem schwer erkrankte und stationär aufgenommene Kinder spielen, basteln und sich vom Klinikalltag ablenken können. Das Besondere an der Spende: Gerhard Kupka baute das Pferd für die jungen Patienten des Klinikums, obwohl er selbst schon länger gegen eine Krebserkrankung kämpft.

Gerhard Kupka möchte mit dem Holzpferd Freude bereiten

Die Idee für die Spende kam dem engagierten Vorsfelder, als er im August vom Zwischenstopp der Radfahrer der Regenbogenfahrt der Deutschen Kinderkrebsstiftung am Wolfsburger Klinikum las: „Ich habe daraufhin angefragt, ob ich den Kindern, die im Klinikum versorgt werden, mit dem Holzpferd eine Freude machen kann, denn ich wollte unbedingt etwas Gutes tun“, erklärt er ergriffen.

Nach der positiven Rückmeldung machte sich Kupka trotz seiner eigenen Erkrankung an die Arbeit. Unterstützt wurde er von Nachbarn, die ihm ein Lattenrost eines alten Betts überließen. Als Pferdemähne und -schwanz suchte er sich eine Karnevalsperücke. Gut 50 Stunden lang, verteilt über einen Monat, bastelte, hämmerte und bohrte er in seiner Werkstatt, dann konnte er seinem insgesamt dritten selbst gebauten Holzpferd das Zaumzeug anlegen: „Die ersten beiden stehen bei meinen Enkelkindern und die geben ihre Pferde jetzt nicht mehr her.“ Jetzt hoffe er, dass auch in der Villa Bunterkund die Kinder das neue Pferd erobern.

Kinder taufen das Holzpferd „Lukas“

Chefärztin Bauer freut sich gemeinsam mit dem gesamten Team der Kinderklinik über diese besondere Spende: „Es ist großartig, dass Herr Kupka trotz aller Umstände auch an die Kinder denkt, die wir hier versorgen und ihnen mit dem Holzpferd eine große Freude bereitet.“ Die Kinderklinik hat ihr jüngstes Mitglied schon jetzt ins Herz geschlossen und getauft. Es heißt Lukas, und damit genauso, wie das Pferd in den Astrid Lindgren-Geschichten über Michel aus Lönneberga.

