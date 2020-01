Vorsfelder Feuerwehr ehrt langjährige Einsatzkräfte

Vorsfelde

Das ist vorbildlich: Die Freiwillige Feuerwehr Vorsfelde hat jetzt langjährige, ehrenamtliche Einsätzkräfte geehrt. Dabei stand im Rahmen der Jahreshauptversammlungen von Feuerwehr-Förderverein und Freiwilliger Feuerwehr im Feuerwehrhaus vor allem einer im Vordergrund: Michael Wesse. Er ist seit 30 Jahren im aktiven Dienst.

Geehrt für 25 Jahre aktiven Dienst

Für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst wurden Volkmar Weichert, Thorsten Weichert, Nicole Levin, Christian Jahns und Christian Lindemann ausgezeichnet. Stadtbrandmeister Helmut von Hausen überreichte ihnen die das Niedersächsische Ehrenzeichen. Die Ehrennadel in Bronze erhielten Hans Kessel und Carsten Prelle für besondere Verdienste. Befördert wurden Daniel Schulze (zum Oberfeuerwehrmann), Samrat Singh und Jan Pietsch (Hauptfeuerwehrmann), Hauke Schulze (1. Hauptfeuerwehrmann), Ulrich Behrens, Tim Schröder und Sven Unverzagt (Löschmeister) sowie Patrick Gries und Lars Slawik (Oberlöschmeister).

Zwei neue Aktive

Besonders freuten sich die Aktiven über Niklas Jäschke und Nicklas Kulaschewski: Beide wurden von der Jugendfeuerwehr in den Aktiven Dienst übernommen. Die Jugendfeuerwehr zählt aktuell 18 Mitglieder (15 Jungen und drei Mädchen), in der neuen Kinderfeuerwehr sind sogar 22 Mitglieder aktiv. „Wir hoffen natürlich, dass wir langfristig dadurch weitere neue Aktive gewinnen können“, sagte Ortsbrandmeister Markus Büttner.

20 Kilo Pottwurst

Als Vorsitzender des Feuerwehr-Fördervereins blickte er positiv auf das Jahr 2019 zurück: Es habe mit der Winterwanderung begonnen und endete mit dem Stand auf dem Vorsfelder Weihnachtsmarkt. Dort habe man 20 Kilo Pottwurst verkauft, berichtete er schmunzelnd. Und das, obwohl Pottwurst „nicht unbedingt zu den Speisen der jüngeren Mitbürger gehört“. Jetzt freue er sich vor allem auf die 875-Jahr-Feier von Vorsfelde Anfang September 2020.

110 Einsätze in 2019

Über das Einsatzjahr 2019 berichtete der stellvertretende Zugführer Patrick Gries. „Es wurden insgesamt 110 Einsätze abgearbeitet“, betonte er. Zum Vergleich: Ein Jahr zuvor mussten die rund 80 Aktiven 139 mal ausrücken, 2017 sogar über 200 mal. „In den kommenden Tagen wird es eine genaue Auflistung der Einsätze geben“, kündigt Feuerwehr-Sprecher Volkmar Weichert an. Aber insgesamt sei es schon ein ruhigeres Jahr gewesen.

Lob und Kritik von Lach

Ruhig war auch das Silvesterfest für die Vorsfelder Feuerwehrleute: Sie wurden zu zwei Mülleimerbränden gerufen, außerdem musste der Tanklöschzug in Wolfsburg aushelfen. „Von den Vorkommnissen in Westhagen haben wir nur über Funk gehört“, so Weichert. Dort hatten Randalierer am Schulzentrum Einsatzkräfte mit Raketen und Feuerwerksmunition beschossen und im Schulzentrum gewütet ( WAZ berichtete). „Hier ist eine Grenze überschritten worden“, sagte Vorsfeldes Ortsbürgermeister Günter Lach. Die Täter müssten mit aller Härte bestraft werden. Als Bürgermeister der Stadt Wolfsburg und als Vorsitzender des Bürgerdienste-Ausschusses stellte er sich vor die Freiwilligen Feuerwehrleute: „Sie leisten eine tolle Arbeit.“

Von Carsten Bischof