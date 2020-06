Stadt plant großes Naturschutzgebiet mit Drömling und Kötherwiesen

Wendschott

Ausweisung des Naturschutzgebietes Drömling und ein fehlendes Infrastrukturkonzept: Diese beiden Themen dürften im Mittelpunkt stehen der nächsten Sitzung des Wendschotter Ortsrates am Donnerstag, 25. Juni, um 19 Uhr im Ratssitzungssaal des Wolfsburger Rathauses.

Großes Naturschutzprojekt

Die Stadtverwaltung möchte ein großes Naturschutzgebiet ausweisen: „ Wendschotter und Vorsfelder Drömling mit Kötherwiesen“. Das Gebiet erstreckt sich von den Kötherwiesen auf Vorsfelder Gebiet, die sich bis zum Allersee strecken, bis zum Wendschotter Drömling an der Wippermühle, der Grenze zum Landkreis Gifhorn. Ziel sei „die Entwicklung und Erhaltung von artenreich extensiv genutzten Dauergrünländern, naturnahen Gewässersystemen, Waldbereichen, Hecken, Röhrichten, Seggenrieden, Sümpfen und feuchten Hochstaudenfluren“ – sie dienten auch als Lebensraum für geschützte Tiere wie Biber, Fischotter, Bitterling, Schlammpeitzger und Kammmolch sowie für Vogelarten. Die Ausweisung als Naturschutzgebiet beinhalte besondere Ge- und Verbote sowie Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen.

BGW gegen weitere Bebauung

In Sachen Infrastrukturkonzept hat sich die Bürgergemeinschaft Wendschott (BGW) in einem offenen Brief an die Verwaltung gewandt. Sie sei, so die BGW, „strikt gegen eine weitere Bebauung in Wendschott“. Sie bezieht damit konkret auf die Bebauung von zwei ehemaligen Höfen am Denkmalplatz (Braulecke) – laut BGW entstehen dort insgesamt fast 60 Wohneinheiten. Schon jetzt, so die BGW, gebe es weder ein vernünftiges Verkehrskonzept noch vernünftige Straßen in Wendschott. Zwei weitere Zufahrten würde die Wendenstraße nicht verkraften. Die Integration von Neubürgern sei schon jetzt „kaum umzusetzen“.

Hirschheide für Entwicklungsplan

In seiner Antwort gibt Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide der BGW zum Teil Recht und kündigt das „Aufstellen eines Ortsteilentwicklungsplanes“ an. Dieser solle „gemeinsam mit allen lokalen Akteuren und Bürgern erarbeitet werden“. Aber erst dann, „sobald personelle und finanzielle Kapazitäten vorhanden sind“.

Von der Redaktion