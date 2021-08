Fallersleben/Vorsfelde

Nur einen verkaufsoffenen Sonntag dürfen in diesem Jahr Vorsfelde und Fallersleben veranstalten. Und dann auch noch am gleichen Tag. Das ist das Ergebnis der Gespräche zwischen Stadt und Wolfsburg Wirtschaft und Marketing (WMG) mit der Gewerkschaft Verdi. Nicht alle finden das gut.

Günter Lach kann darüber nur den Kopf schütteln. „Das ist nicht glücklich. Fallersleben und Vorsfelde sollten jeweils einen eigenen Termin für einen verkaufsoffenen Sonntag bekommen“, sagt der Vorsfelder Ortsbürgermeister. Der Einzelhandel in beiden Orten brauche Kunden und Einnahmen. Gerade in der Corona-Zeit. Jobs hingen davon ab.

Günter Lach, Ortsbürgermeister von Vorsfelde: „Der Einzelhandel in beiden Orten braucht Kunden und Einnahmen.“ Quelle: Boris Baschin

Vielleicht kann man noch nachbessern

Shoppingsonntage müssen immer „anlassbezogen“ stattfinden. In der Eberstadt ist das seit Jahren das Erntedankfest, in der Hoffmannstadt dreht sich alles traditionell um die Kartoffel. „Das sind zwei unterschiedliche Themen“, meint Lach. Für ihn ein Grund mehr für getrennte Termine. Er will mit WMG und Verdi sprechen, um vielleicht noch nachzubessern und zwei getrennte Termine zu vereinbaren.

Thilo Kirsten sieht da kaum Spielraum. Ein gemeinsamer Shoppingtermin für zwei Stadtteile – davon hält der Sprecher des Verkehrsvereins „Vorsfelde live“ nichts. Für ihn stelle sich vielmehr die grundsätzliche Frage, ob verkaufsoffene Sonntage überhaupt noch zeitgemäß sind. Kirsten verneint das für sich: „Sie haben sich überholt.“

Shopping-Sonntag trotz Corona?

Wegen Corona sei es außerdem sehr unsicher, ob ein Shopping-Sonntag in diesem Herbst überhaupt durchführbar ist. In Wolfsburg steigen schließlich seit Wochen die Infektionszahlen. Sei es sinnvoll und lohne sich die Mühe, in solch einer Zeit ehrenamtlich eine Großveranstaltung zu organisieren? Thilo Kirsten hat da starke Zweifel. Er sei kein Pessimist, sondern „einfach nur realistisch“.

Thilo Kirsten, Sprecher des Verkehrsvereins Vorsfelde live: „Sind Shopping-Sonntage überhaupt noch zeitgemäß?“ Quelle: Gero Gerewitz

Otto Saucke sieht das weniger kritisch. Der Vorsitzende der „Blickpunkt“-Fördergemeinschaft kennt zwar die hohen Coronazahlen in Wolfsburg, geht aber davon aus, dass die bald sinken. Sollte sich der Wert dann um die 50 einpendeln – dann sieht Saucke gute Chancen, den Kartoffelsonntag wie geplant am 10. Oktober durchzuführen. Möglichst ohne umzäuntes Veranstaltungsgelände wie im vergangenen Jahr.

„Wir stören uns nicht daran“

Saucke findet es zwar schade, dass Vorsfelde und Fallersleben einen gemeinsamen Termin für den Shoppingsonntag haben: „Aber wir stören uns nicht daran.“ Die Stadtteile liegen nicht so nah beieinander, jeder habe sein eigenes Einzugsgebiet. „Trotzdem wäre es schöner, wenn jeder einen Termin hätte“, sagt Saucke. Gerade verkaufsoffene Sonntage seien eine schöne Möglichkeit für Kunden, sich Geschäfte in anderen Orten anzuschauen. Nicht unbedingt um gleich etwas zukaufen. Sondern – wenn die Läden gefallen – später noch einmal wiederzukommen, um dann zu kaufen.

Bärbel Weist sieht die Diskussion pragmatisch: „Wenn nur ein Termin für Fallersleben und Vorsfelde möglich ist, sollte man das Beste daraus machen.“ Außerdem habe fast jeder Wolfsburger ein Auto, mit dem er in beide Stadtteile fahren könne.

Von Sylvia Telge