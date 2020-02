Vorsfelde trauert um Karl Geismar

Mitgliederversammlung bei katholischen Kirchenchor St. Michael Vorsfelde: In seinem Jahresbericht dankte der 1. Vorsitzende allen 27 aktiven Sängerinnen und Sängern für ihre Teilnahme an 38 Chorproben und ihren Einsätzen in den Gottesdiensten während des Kirchenjahres. 2020 steht ein großes Jubiläum bevor.