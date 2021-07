Vorsfelde

Unter dem Motto „Wir für Vorsfelde“ startet der Verkehrsverein Vorsfelde live eine neue Gutschein-Aktion. Das Besondere: Wer einen Gutschein kauft, macht sich selbst ein Geschenk. Denn für einen Zehn-Euro-Gutschein zahlt man nur sieben Euro.

Gemeinsam mit dem Edeka Marco Bahrs wird der Verkehrsverein zunächst 1000 Extra-Gutscheine auflegen. Die Gutscheine gelten für alle Mitgliedsgeschäfte des Vereins, auf der Rückseite des Gutscheins sind sie aufgelistet. Laut Homepage hat das Bündnis über 80 Mitglieder – vom Autohaus Adamzcyk über Bäcker Cadera und Buchhandlung Sopper bis zur Gastronomie „Zum Tannenhof“.

Zu kaufen gibt es die Gutscheine in der Volksbank

Zu kaufen gibt es die Gutscheine nur in der Volksbank-BraWo-Filiale in Vorsfelde, Lange Straße 44. „An dieser Stelle herzlichen Dank an die Volksbank, die diesen Mehraufwand mitträgt“, spricht Norbert Steinweh vom Vereinsvorstand aus.

Damit möglichst viele davon profitieren können, hat der Verkehrsverein festgelegt, dass bei jedem Kauf nur bis zu fünf Gutscheine erworben werden können.

Der Gutschein ist nicht nur als kleine Freude für die Vorsfelder Kunden gedacht, sondern soll auch die Wirtschaft vor Ort nach Lockdown und Termin-Shopping. „Lange haben wir uns Gedanken gemacht, was wir als Verkehrsverein Vorsfelde live zur Stärkung unserer Mitglieder, auch im Hinblick auf die Corona-Pandemie, tun können. Das Ergebnis ist dieser Gutschein mit 30 Prozent Rabatt.“

Schon seit 1955 engagiert sich der Verein „Vorsfelde live“ als Dachorganisation von Vorsfelder Privatleuten, Gewerbetreibenden, Vereinen und Verbänden aller Art. Ziel ist es, die Attraktivität der Vorsfelder Geschäftswelt zu fördern und die Interessen der Mitglieder zu vertreten.

Von der Redaktion