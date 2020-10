Vorsfelde

Vorsfeldes Rückseite zur Vorderseite machen, indem der Bereich „An der Meine“ attraktiver wird – das ist eines der Ziele, die die WMG in einer Standortanalyse im Jahr 2017 vorstellte. In absehbarer Zeit tut sich etwas: Der Raiffeisenmarkt sucht einen neuen Standort und Aldi will sich – voraussichtlich 2022 – stattdessen neben Lidl und Fressnapf ansiedeln. Wird Vorsfeldes Rückseite jetzt vielleicht sogar eine Art neues Mini-Gewerbegebiet?

Konzept für Neuordnung

„Derzeit werden die Planungsabsichten der einzelnen Akteure durch die Verwaltung erfasst. Sobald die Planung vorliegt, wird sie den politischen Gremien vorgestellt“, sagt Stadtsprecherin Elke Wichmann. Sie betont allerdings auch, dass aus Sicht der Stadtverwaltung nicht die Ergänzung der Nutzungen auf dem Areal im Vordergrund stehe, sondern die Neuordnung. „Ziel ist, im Bereich ,An der Meine’ gemeinsam mit ansässigen Eigentümern ein Konzept dafür zu entwickeln“, erklärt sie. Auch eine verkehrliche Optimierung sei angedacht.

Genau diese Optimierung ist Ortsbürgermeister Günter Lach besonders wichtig. Schon jetzt sei die Straße „An der Meine“ in Spitzenzeiten durch den Verkehr überlastet, mahnt er – und fordert eine im wahrsten Sinne des Wortes weitsichtige Lösung. Nicht nur das Areal zwischen der Straße „An der Meine“ und der Aller müsse betrachtet werden, gleichzeitig seien die Verkehrsplaner aufgefordert, die Kreuzung an der Feuerwache übersichtlicher zu gestalten. Am liebsten sähe Lach gleich auch noch eine Lösung für die Weiterführung des Verkehrs Richtung Bundesstraße 188. Dass deren Ausbau aus Richtung Velpke ausgerechnet direkt vor den Toren Vorsfeldes endete, weil ein Weiterbau quer durchs Naturschutzgebiet Drömling weder finanzierbar noch mehrheitlich gewollt war, wurmt ihn weiterhin.

Bekannte Probleme

Planerische Probleme gibt es dabei allerdings schon an der kurzen Strecke der Straße „An der Meine“ allein genügend. Die ist nämlich zu schmal für Abbiegestreifen. Bisherige Absichtsbekundungen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit scheiterten nicht zuletzt daran, dass es so viele unterschiedliche Grundstücksbesitzer gibt, die einen Teil ihres Areals abtreten müssten – und die Ausfahrt der Feuerwehr befindet sich dort auch noch. Aus diesen Gründen gelang es zum Beispiel trotz vehementer Forderungen bisher noch nicht, einen Fahrradweg parallel zur Straße einzurichten.

