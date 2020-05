Bilanz der Vorsfelder Polizei: Mehr Körperverletzungen, weniger Unfälle

Vorsfelde

Die Polizeistation Vorsfelde hat am Donnerstag ihre Unfall- und Kriminalitätsstatistik für das Jahr 2019 vorgelegt. Die Zahl der Straftaten ist leicht rückläufig: Sie sank von 984 (2018) auf 893 im Jahr 2019. Ein Minus von 9,25 Prozent. Die Aufklärungsquote lag bei knapp 54 Prozent. Und auch die Unfälle reduzierten sich gegenüber dem Vorjahr. Im vergangenen Jahr registrierte die Polizei 456 Unfälle, 59 weniger als im Vorjahr.

Tödliche Schüsse in Vorsfelde : Opfer starb im Krankenhaus

Zu einem Tötungsdelikt kam es am 13. August 2019 bei einer Schießerei in der Meinstraße. Zwei stark blutende Schwerstverletzte im Alter von 20 und 31 Jahren wurden nach einem Notruf auf der Straße gefunden. Noch in der Nacht starb das 20 Jahre alte Opfer in einer Braunschweiger Klinik an der Schussverletzung. „Die Täter konnten ermittelt werden, sind aber bislang nicht festgenommen worden. Die Fahndung läuft weiter“, berichtet Deltev Wenzel, Leiter der Vorsfelder Polizeistation.

Zahl der Körperverletzungen steigt leicht an

Angestiegen ist im vergangenen Jahr die Zahl der Körperverletzungen im Zuständigkeitsbereich der Vorsfelder Polizei, der mittlerweile rund 33 000 Einwohner umfasst. 76 Taten sind zur Anzeige (Vorjahr: 67) gebracht worden, meist handelte es sich dabei um einfache Körperverletzung. „Die Zahlen sind jedoch nicht drastisch angestiegen“, sagt Wenzel.

Tödlicher Verkehrsunfall an der Westumgehung

Ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich im vergangenen Jahr an der Westumgehung. Beim Abbiegen übersah ein 80-jähriger Fahrer den Gegenverkehr, die Beifahrerin erlag ihren Verletzungen. Zu Unfällen mit schwer verletzten Personen kam es 2019 insgesamt acht Mal (Vorjahr: 6). Leicht verletzt wurden 100 Menschen bei Verkehrsunfällen im vergangenen Jahr, im Jahr 2018 war es eine Person weniger. „Wir kontrollieren verstärkt den Verkehr und führen viele Geschwindigkeitsmessungen durch. Ich denke, dass viele Menschen freiwillig langsamer fahren, es ist ein Lerneffekt da“, sagt Carsten Sperling von der Vorsfelder Polizei.

Zahl der „leichten Verkehrsunfälle “ steigt deutlich

Eine deutliche Zunahme um zehn Prozent gab es allerdings bei „leichteren Verkehrsunfällen“ mit kleineren Sachschäden, die aber keine Straftat darstellen. Die Polizei hat dazu im vergangenen Jahr 38 Unfälle aufgenommen.

Mehr betrunkene Fahrer in Vorsfelde

Bedenklich ist die Zahl der Trunkenheitsfahrten: Zwölf betrunkene Fahrer zog die Polizei aus dem Verkehr, im Vorjahr waren es Elf. Leicht gesunken ist die Zahl der Drogenfahrten: 2019 waren es Neun, im Vorjahr Elf. „Diese Fahrer waren bei Kontrollen oder während Streifenfahrten auffällig geworden“, sagt Sperling. Ohne Führerschein unterwegs waren im vergangenen Jahr 42 Personen. Das ist ein deutlicher Anstieg“, so Sperling. Denn: Im Jahr 2018 waren es noch 32 Personen, die beispielsweise unerlaubt mit einem Anhänger unterwegs waren oder die trotz eingezogenen Führerscheins im Straßenverkehr fuhren.

Fahrer fliehen häufig nach Unfällen auf Parkplätzen

Bei 19 Unfällen im vergangenen Jahr waren Fahrradfahrer beteiligt. „Ein Rückgang, aber dennoch eine hohe Quote erreicht die Zahl der Unfallfluchten. Zur Anzeige gebracht wurden 139 Verkehrsunfälle, 46 konnten aufgeklärt werden. 158 Taten waren es im Jahr 2018. „Meist passieren diese Unfälle auf großen Parkplätzen von Einkaufsmärkten von sogenannten Parkplatzremplern“, berichtet Sperling. Aber auch abgefahrene Spiegel oder Lackschäden wurden der Polizei gemeldet. Sieben Menschen wurden bei Unfällen mit einer Fahrerflucht verletzt (2018: Sechs, alle aufgeklärt), drei Fälle klärte die Polizei in 2019 auf. Insgesamt 89 Sachbeschädigungen an Autos registrierte die Polizei (2028: 157).

Deutlich angestiegen ist jedoch die Zahl der Wildunfälle mit einem Plus von 38 Prozent. Es kam im vergangenen Jahr zu 101 Zusammenstößen mit einem Reh oder einem Wildschwein.

Zu einer Anzeige wegen Widerstandes gegen einen Polizeibeamten kam es im Jahr 2019. „Der Täter steht fest“, berichtet der Leiter der Polizeistation.

Weniger Wohnungseinbrüche in 2019

Wohl aufgrund der erhöhten Aufmerksamkeit der Bürger und einer verstärkten Polizeipräsenz verringerte sich die Zahl der Wohnungseinbrüche auf insgesamt 46 (Vorjahr: 76). „Dieser Deliktbereich steht immer wieder im Fokus, da er den höchstpersönlichen Lebensbereich der Geschädigten betrifft“, so Wenzel. Erfreulich ist, dass die Aufklärungsquote um mehr als das Doppelte angestiegen ist: 14 Taten konnten aufgeklärt werden“, berichtet der Leiter der Polizeistation.

Das sind die weiteren Zahlen der Statistik

Weitere Zahlen: 64 (2018:60) Fahrräder wurden geklaut, neun waren nicht angeschlossen. Tatschwerpunkte waren das Schulzentrum Vorsfelde sowie Gemeinschaftskeller in Mehrfamilienhäusern. 63 Betrugsdelikte kamen zur Anzeige (2018:66) und 19 Mal kam es zu einem sogenannten Ebay-Betrug“, bei dem bestellte Ware nicht geliefert wurde. Einen Warenkreditbetrug verzeichnete die Polizei 13 Mal (Vorjahr 11).

