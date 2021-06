Vorsfelde

Weichen für die Zukunft gestellt: Der Wolfsburger Schüler Kai Schmidt-Brauns vom Phoenix-Gymnasium nahm erfolgreich am Bundeswettbewerb „Jugend forscht“ teil. Der 18-jährige Abiturient konstruierte aufgrund präziser Berechnungen mit seinem 3-D-Drucker ein mechanisches Uhrwerk und sicherte sich damit den 4. Platz im Fachbereich Mathematik und Informatik. Sein nächstes Ziel: das Physik-Studium.

Für das Bundesfinale von „Jugend forscht“ hatten sich 169 Nachwuchsforscher mit 113 innovativen Forschungsprojekten in den Fachgebieten wie Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik und Informatik, Physik sowie Technik qualifiziert. Die Preisträgerinnen und Preisträger des 56. Wettbewerbs wurden von Bundesbildungsministerin Anja Karliczek ausgezeichnet – alles online versteht sich.

Wolfsburger Schüler ist für internationalen Wettbewerb qualifiziert

Kai Schmidt-Brauns belegte den 4. Platz: „Ich bin stolz und auch sehr glücklich über den Sonderpreis“, sagt er. Der Schüler darf nämlich an der „Expo-Sciences Luxembourg“ teilnehmen.

Schulleiter Wolfgang Preuk, kennt Schmidt-Brauns aus der Mathematik-AG und ist begeistert von seinem Erfolg. „Kai ist in allen wissenschaftlichen Fächern mit Begeisterung dabei“, so Preuk.

Schüler aus Vorsfelde konstruiert mechanisches Uhrwerk

Schmidt-Brauns nahm bereits in Jahrgang 9, 10 und 11 an Jugend forscht teil. Mit dem Projekt „Uhr aus dem 3-D-Drucker – Berechnung der Profilkurve einer Hemmung für die Konstruktion eines mechanischen Uhrwerks“ war der Schüler aus dem 13. Jahrgang diesmal dabei.

Vorsfelde: Der Wolfsburger Schüler Kai Schmidt-Brauns entwickelte ein mechanisches Uhrwerk mit dem 3-D-Drucker. Quelle: Britta Schulze

Darum geht es konkret: Mechanische Uhren bestehen aus einem komplexen Ensemble von Zahnrädern, Stiften und Federn. Eines der Kernbauteile ist die sogenannte Hemmung. Sie sorgt letztlich dafür, dass die Uhr wirklich gleichmäßig tickt. Schmidt-Brauns entwickelte ein eigenes, komplett selbst konstruiertes mechanisches Uhrwerk inklusive eines raffinierten Mechanismus für die Hemmung. Grundlage dabei waren präzise theoretische Berechnungen. Per 3-D-Drucker stellte der Jungforscher die Bauteile selbst her und setzte sie zu einem funktionierenden Uhrwerk zusammen. Mit einer anschließenden Messreihe bewies er, dass mathematische Kalkulationen und physikalische Wirklichkeit sehr gut zusammenpassen.

Kai Schmidt-Brauns studiert nach dem Abitur Physik

Ungefähr ein halbes Jahr hat er getüftelt und gerechnet. „Das Projekt war eine Herausforderung. Die Berechnungen sind nicht so einfach gewesen und die Details der Uhr sind sehr aufwendig“, merkt der Schüler an.

Wolfsburg: Kai Schmidt-Brauns hat den 4. Platz bei Jugend forscht belegt. Nach dem Abitur möchte er Physik studieren. Quelle: Britta Schulze

Trotz der Schwierigkeiten bleibt Schmidt-Brauns der Physik treu. In den nächsten vier Wochen macht er ein Praktikum an der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig, dort forschen die Wissenschaftler an grundlegenden Fragen zu den physikalischen Einheiten und die Mitarbeiter in den Laboratorien kalibrieren Messgeräte für höchste Genauigkeitsansprüche. „Ich freue mich auf neue Eindrücke und danach kümmere ich mich ums Studium“, erzählt der 18-Jährige. Schmidt-Brauns möchte Physik studieren, doch an welcher Universität steht noch nicht fest. „Ich werde mir einige Städte anschauen“, so Schmidt-Brauns.

