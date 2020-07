Vorsfelde

Der Ärger über die schlampigen Sanierungsarbeiten im Lüneburger Ring hört nicht auf. Der Vorsfelder Ortsbürgermeister Günter Lach höchstpersönlich hat sich eingeschaltet, um zusammen mit Mietern und Adler Wohnen & Service eine gütliche Lösung zu finden. Doch bislang sei nichts passiert. „Wir treten auf der Stelle“, sagt Anwohner Frank Wille entnervt. „Leider haben allen Bemühungen bisher nichts genutzt.“

Seine Mutter Irmgard sollte in der vergangenen Woche wieder in ihre alte – angeblich frisch sanierte – Wohnung zurückkehren. „Aber die ist nach wie vor nicht bewohnbar“, so Wille. Außerdem gebe es von Adler bislang keine Aussagen, wie die Schäden, die durch die Sanierungsarbeiten am Eigentum der Mieter entstanden sind, beglichen werden. Und es sei viel beschädigt worden.

Verschmutzte Möbel und Teppiche

Verschmutzte Möbel und Teppiche, abgerissene Tapeten, Fensterbänke sind nicht vernünftig verspachtelt – die Mängelliste ist lang. In ihrer Not haben Mieter bereits den Mieterverein eingeschaltet, außerdem wollen sie einen Fernsehsender gewinnen, der über die Pleiten, Pech und Pannen der Sanierung berichtet. Frank Wille hat außerdem die Bauaufsichtsbehörde der Stadt angeschrieben, weil er sich nicht vorstellen könne, „dass es erlaubt ist, einen durch Baugerüste verstellten seitlichen Kellereingang als Ein- und Ausgang zu nutzen“.

Der Sanierungsärger setzt den Mietern mittlerweile richtig zu. Auch gesundheitlich. Viele von ihnen sind über 80 Jahre alt und leben seit Jahrzehnten in den Wohnungen im Lüneburger Ring. Es ist ihr Zuhause, das sie nun bedroht sehen. „Unsere Sorgen sind groß“, sagt Reiner Havenstein.

Im neuen Badezimmer ist es zu eng

Auch er sollte mit seiner Frau in die alte Wohnung zurückkehren. Sind sie aber nicht, weil die Räume nicht bewohnbar seien. Vor allem nicht das Zimmer, in dem die Tiefkühltruhe stand. Wegen der Bauarbeiten wurde der Strom abgeschaltet – die Bewohner wussten nichts davon. Die eingefrorenen Lebensmittel sind verdorben. Obwohl die mittlerweile entsorgt sind, stinke es bestialisch in dem Raum.

Auch das neue Badezimmer gehe nicht. Es ist nach der Umgestaltung viel zu klein und zu eng, sagt Havenstein. Das sind nur einige der vielen Mängel. Die haben einige Mieter aufgelistet und an Adler Wohnen & Service geschickt – auf einige wurde reagiert, auf andere nicht. „Die Bewohner hängen in der Luft“, sagt Frank Wille. Und das zehre an den Nerven.

Von Sylvia Telge