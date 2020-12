Vorsfelde: Wieder Baustelle auf der Hemstedter Straße

Vorsfelde

Erst Trinkwasserleitungen, jetzt die Kanalisation: Ab Mittwoch, 2. Dezember, gibt es wieder Baustelle an der Helmstedter Straße/B188 in Vorsfelde. Die Arbeiten finden laut Stadt nachts statt – eine Woche lang werde die Helmstedter Straße dafür halbseitig gesperrt.

Ursprünglich haben die Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB) diese Kanalisationsarbeiten für Anfang Oktober angekündigt – mussten sie dann aber verschieben. Grund: „Aufgrund der Überschneidung mit Arbeiten an den Trinkwasserleitungen musste der Baubeginn verschoben werden“, sagt Christiane Groth, Sprecherin der Stadt Wolfsburg.

Straßenaufbrüche können dank Rohr-in-Rohr-Technik vermieden werden

Jetzt geht es um Arbeiten an der Kanalisation an Hemstedter Straße, Am Drömlingstadion, Kümmelgasse und Hubertusstraße. Die Arbeiten würden größtenteils mittels „Rohr-im-Rohr-Verfahren in geschlossener Bauweise durchgeführt“, so Christiane Groth. Straßenaufbrüche könnten so „weitestgehend ausgeschlossen“ werden.

Aus technischen Gründen müssten die Arbeiten vom Kanalschacht in der Helmstedter Straße (B188) starten. Die Arbeiten sollen täglich von 22 bis 6 Uhr stattfinden, um die Beeinträchtigungen für den Verkehr so gering wie möglich zu halten. Für eine Woche sei die Helmstedter an dieser Stele deshalb halbseitig gesperrt, der Verkehr werde per Ampelschaltung geregelt.

Von der Redaktion