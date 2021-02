Vorsfelde: WAZ-Leser entdeckt totes Nutria an Autowaschstraße

Vorsfelde

Das ist kein schöner Anblick für Tierfreunde: WAZ-Leser Jens Mecke hat jetzt ein totes Nutria am Aller-Zulaufgraben an der Helmstedter Straße in Vorsfelde entdeckt. Gleich davor steht ein Graureiher und sucht nach Futter. Für den Wolfsburger Nabu-Chef Michael Kühn übrigens „ein völlig natürliches Bild“ während einer Dauerfrostperiode – die jetzt gottseidank vorbei ist.

Nutrias kennen keine extreme Kälte und überleben extremen Dauerfrost oft nicht

Michael Kühn Quelle: Boris Baschin

Denn: „Nutrias kommen ursprünglich aus wasserreichen Gegenden in Südamerika“, erklärt der ehrenamtliche Naturschutzbeauftragte der Stadt Wolfsburg. Sie seien wegen ihres Pelzes in Europa gezüchtet worden und irgendwann in die Natur entwischt. Aber: „Sie kennen keine Kälte. Temperaturen von minus 15 Grad überleben Nutrias meistens nicht.“ Er geht nicht nur von einem toten Tier, sondern von mehreren toten Nutrias aus.

Das Problem in der vergangenen Woche sei der Dauerfrost gewesen: Nutrias seien Pflanzenfresser und bräuchten Wasser – Kühn vermutet, dass das Nutria normalerweise an der Aller gelebt hat und durch den Dauerfrost geschwächt war. Zumal seine Bewegung bei Kälte sehr eingeschränkt sei.

Es sei zum Zulaufgraben hinter der Waschstraße gelaufen und dort schlicht erfroren. Dass der Graureiher auf dem Foto über dem toten Nutria stehe, sei eher Zufall: „Der Graureiher ist ja das ganze Jahr über hier“, sagt Kühn. „Er wird Nahrung gesucht haben – etwa kleine Fische, die er im Zulaufgraben findet.“ Das tote Nutria sei eher Beute für Füchse oder Steinmarder.

