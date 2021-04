Vorsfelde: Virtueller Spendenlauf führt von Barcelona nach Venedig

Vorsfelde

Wer abnehmen will, weiß: Am besten funktioniert das in der Gruppe. Man motiviert sich gegenseitig bei persönlichen Treffen. Doch die sind zurzeit wegen Corona nicht möglich. Deshalb kam die Leiterin des ­WW-Studios in Vorsfelde, Petra Hau, auf die Idee eines virtuellen Laufs: von Barcelona über Nizza bis nach Venedig. Dabei kamen nicht nur 3925,94 Kilometer zusammen, die 42 Teilnehmer sammelten noch tüchtig Geld und auch die Pfunde purzelten.

Einen Teil des Erlöses überreichte Petra Hau mit Läufern jetzt in Form von Vitaminkisten an Mitarbeiter des Wolfsburger Klinikums. „Sie leisten vorbildliche Arbeit. Ganz besonders in der Corona-Zeit“, lobt die Fachfrau für Ernährungs- und Gewichtsmanagement.

Die Resonanz auf den Aufruf zum virtuellen Lauf war enorm

Das Wunschgewicht erreichen und das persönliche Wohlbefinden verbessern fällt gerade wegen Corona schwer. Um ihre Mitglieder trotzdem zum Joggen oder Walken zu motivieren, kam Petra Hau auf die Idee mit dem virtuellen Lauf. Also startete sie eine Umfrage unter den Mitgliedern, wie viele dazu Lust hätten und wie viele Kilometer sie in einem Monat vor der eigenen Haustür zurücklegen wollten. Die Resonanz war enorm.

Bildergalerie vom virtuellen Lauf von Barcelona nach Venedig:

42 Frauen und Männer machten mit. Manche wollten nur 50 Kilometer in vier Wochen laufen, andere 300. Die tatsächlich zurückgelegten Kilometer waren fast immer höher. Sie lagen zwischen 33 und 368 Kilometern. Für jeden gelaufenen Kilometer legten die Teilnehmer im Vorfeld einen persönlichen Beitrag fest, den sie spenden wollten. „Im Durchschnitt waren es 25 Cent“, freut sich Petra Hau.

Eine App registrierte die individuelle Laufleistung der einzelnen Teilnehmer

Wegen Corona mussten die WW-Mitglieder allein laufen. Eine App registrierte die individuelle Laufleistung. Damit es nicht zu langweilig war, tüftelte Hau eine virtuelle Strecke aus, die ungefähr so lang war wie die zusammengezählten Laufziele ihrer Mitglieder. Schön sollte die Strecke sein. Start war deshalb in Barcelona.

„Wir liefen an der Mittelmeerküste entlang über Nizza nach Venedig“, erzählt die WW-Studio-Leiterin. Während der virtuellen Tour lagen in Wolfsburg die Temperaturen bei klirrenden minus 20 Grad. „Aber wir schwelgten durch kleine Reiseberichte in Urlaubsstimmung“, erzählt Petra Hau, die die Berichte selbst geschrieben hat.

Schnee, Regen oder Sonne – nichts konnte die Teilnehmer aufhalten. „Wir hatten ein gemeinsames Ziel: Wir wollten gemeinsam Kilometer sammeln für den guten Zweck.“ Total motiviert unternahm die Gruppe spontan noch einen Abstecher nach Rom, um dort zusätzlich einen Staffelmarathon zu absolvieren. Interessant dabei: Einer der Teilnehmer, Matthias Mitulla, hat wirklich mal in Rom an einem Marathon teilgenommen.

Venedig war dann das virtuelle Ziel. Insgesamt erliefen die 42 Teilnehmer 3925,94 Kilometer. „Es hat uns allen viel Spaß gemacht“, sagt Petra Hau. Dabei kam nicht nur einiges an Geld zusammen, die genaue Summe soll erst später verraten werden. Und nicht zuletzt purzelten bei der Aktion auch einige Pfunde.

Von Sylvia Telge