Vorsfelde: Verkehrsrowdy gefährdet Mutter mit zwei Kindern

Verkehrsrowdy in Vorsfelde: Die Vorsfelder Polizei sucht Zeugen für einen Vorfall am Mittwochabend auf der Carl-Grete-Straße. Der Fahrer eines dunklen Golf war derart rücksichtslos unterwegs, dass er erst einen Radfahrer und dann eine Mutter mit zwei Kindern in eine gefährliche Situation brachte. Nicht genug: Der Unbekannte stieg dann noch aus seinem Wagen und beschimpfte die Frau aufs Übelste. Vor allem der Radfahrer wird von der Polizei dringend als Zeuge gesucht.

Die ganze Sache passierte gegen 18.40 Uhr: Nach derzeitigem polizeilichem Kenntnisstand ging eine Wolfsburgerin mit ihren beiden Kindern an der Carl-Grete-Straße in der Nähe des Busbahnhofs am Schulzentrum Vorsfelde spazieren. Hier bemerkte die Mutter einen dunklen VW Golf der aus Richtung der Straße Obere Tor kam. „Dabei kam es zu einer Gefährdungssituation mit einem Radfahrer, der zeitgleich auf der Carl-Grete-Straße unterwegs war“, schildert Polizeisprecher Thomas Figge.

Die Mutter musste ihre Kinder zur Seite reißen

Anschließend fuhr der dunkle Golf an der Mutter mit ihren Kindern vorbei, entschloss sind dann aber zu wenden. Dabei störte ist ihn offenbar nicht, dass er dafür über den Fußweg fuhr und der Gruppe mit seinem Wagen derart nah kam, dass die Mutter ihre Kinder zur Seite reißen musste. Danach stoppte der unbekannte Fahrer sein Fahrzeug und beleidigte die Frau aufs Übelste.

Und so soll der Verkehrsrowdy ausgesehen haben: Der Fahrer war männlich, etwa 20 Jahre alt und hatte braune, kurze Haare und braune Augen. Er sprach mit osteuropäischem Akzent. Mit im Fahrzeug befand sich noch eine weibliche Person mit langen Haaren. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und Beleidigung aufgenommen.

Die Vorsfelder Polizei sucht dringend den Radfahrer als Zeugen

Die Beamten suchen Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zu dem Fahrzeug, dem Fahrer oder der Beifahrerin machen können. Insbesondere interessieren sich die Ermittler für den Radfahrer der auf der Carl-Grete-Straße unterwegs war und scheinbar ebenfalls von dem Autofahrer gefährdet wurde. Zuständig ist die Polizeistation in Vorsfelde, Telefonnummer 05363/80970-0

Von der Redaktion