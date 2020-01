Vorsfelde: Stadt will die Eichholz-Sporthalle sanieren

Vorsfelde

VomSparhaushalt der Stadt Wolfsburg ist auch Vorsfelde direkt betroffen. Das machte Stadträtin Iris Bothe am Dienstagabend in der Sitzung des Vorsfelder Ortsrates im Schützenhaus deutlich. Aber sie brachte nicht nur schlechte Nachrichten mit.

Hallen sanieren

Das Wolfsburger Haushaltsproblem ist bekannt: Dank sinkender Steuereinnahmen rutschte die Verwaltung ins Defizit, muss mittlerweile Investitionen mit Krediten finanzieren ( WAZ berichtete). Und die Stadt muss sparen. Trotzdem kündigte Bothe an: „Wir wollen die Sporthalle im Eichholz – und die am THG – sanieren.“ Aktuell stünden 16 Millionen Euro bereit, doch das reiche vermutlich nicht: „Deshalb reden wir noch einmal mit dem Innenministerium.“ Weitere Pläne der Stadt: Umzug der Stadtteilbibliothek vom alten Rathaus ins Lernzentrum im Schulzentrum und Reduzierung der städtischen Friedhofsfläche um 50 Prozent.

Neubau der St. Petrus-Kita

Auch derNeubau der St. Petrus-Kita soll zwischen 2020 und 2022 realisiert werden, konkrete Pläne will die Stadt laut Iris Bothe in der Ortsratssitzung am 11. Februar vorstellen. Außerdem geplant sind die Generalsanierung der Heidgartenschule und die Digitalisierung der Moorkämpeschule sowie die Errichtung eines städtische Zentraldepots in Vorsfelde und die weitere Erschließung des Gewerbegebietes Vogelsang sowie die Renaturierung der Aller.

Werner Reimer unzufrieden

CDU-Politiker Werner Reimer vermisste die seit langem beantragten Arbeiten rund ums Vorsfelder Schulzentrum: „Befestigung des Parkplatzes an der Schule und Ausbau der Carl-Grete-Straße – kommt das gar nicht mehr?“ „Doch“, versicherte Iris Bothe. „2021 wird das Thema wieder aufgegriffen und 2022 und 2023 umgesetzt.“ Reimer blieb skeptisch: „Die selbe Antwort haben vor einem Jahr auch schon bekommen...“

11 235 Euro für den Ortsrat

Dem Vorsfelder Ortsrat stehen in 2020 insgesamt 11 235 Euro zur Verfügung. Diese Summe wird an Hand der Einwohnerzahl berechnet – bei diesen Mitteln wolle die Stadt nicht sparen, so Bothe. Am 30. September 2019 hatte Vorsfelde 12 761 Einwohner. Abstimmen über den Haushalt will der Ortsrat am 11. Februar – die Fraktionen wollen in den kommenden Wochen intern über das Zahlenwerk beraten.

Neue Sitzungstermine

Zudem gab der Vorsfelder Verwaltungsstellenleiter Hartmut Stapelfeld die nächsten Sitzungstermine des Vorsfelder Ortsrates bekannt: 11. Februar, 19. Mai, 30. Juni, 15. September und 17. November.

Von Carsten Bischof