Vorsfelde: Stadt stellt Ortsrat die Pläne für neue St. Petrus-Kita vor

Vorsfelde

Endlich ist sie da: Die Stadt stellt ihre druckfrische Vorlage zum Neubau der Vorsfelder St. Petrus-Kita am Dienstag, 11. Februar, dem Vorsfelder Ortsrat vor. Die Sitzung beginnt um 18.30 Uhr im Vorsfelder Schützenhaus.

Neubau auf 1465 Quadratmeter

Der Neubau der Kita entsteht auf der jetzigen Fläche von Krippe und öffentlichem Spielplatz direkt neben des aktuellen Gebäudes. Das Gebäude basiert auf dem Siegerentwurf des Architektenwettbewerbs von 2017 und bildet einen Halbkreis, umgeben von einer Grünfläche. Das Gebäude wird rund 1465 Quadratmeter groß und hat zwei Etagen. Das eigentliche Kita-Leben mit Gruppenräumen, Bewegungsraum, Küche und Essensbereich findet im Erdgeschoss statt, im Obergeschoss sind Atelier und Personalräume untergebracht.

Zwei Krippen- und fünf Kitagruppen

Insgesamt sollen im Neubau zwei Krippen- und fünf Kindergartengruppen ihre neue Heimat finden. Im Gegensatz zur jetzigen Kita sollen alle Kita-Gruppen 25 Kinder aufnehmen können – das ist aktuell wegen zu kleiner Räume nicht möglich. Die Krippengruppen sollen aus je 15 Kindern bestehen. Die „Butze“ (Vorschulkinder) zieht von der Heidgartenschule in die neue Kita, so dass in der Schule wieder Räume frei werden. Die Kita erhält ein Retentionsdach: Regenwasser wird auf dem Dach gespeichert und nach und nach abgeführt, das Dach selbst wird komplett bepflanzt. Statt mit Öl wird die Kita künftig mit Fernwärme beheizt.

Erschließung über Wendehammer

Erschlossen werden soll die Kita über eine Zufahrt vom jetzigen Wendehammer an der Hermann-Löns-Straße aus. Von hier führt eine Straße bis zur Kita, zudem entsteht ein Parkplatz mit 32 Stellflächen für Kita- und Abenteuerspielplatzbesucher. Der jetzige Wendehammer wird so umgestaltet, dass man dort künftig nicht mehr parken kann. Die Außenfläche rund um die Kita erhält eine Hügel und viel Grün. Die genaue Planung soll erst später erfolgen.

Verkehr und Haushalt

Die Gesamtkosten liegen laut Stadt bei 7,45 Millionen Euro. Im zweiten Quartal 2020 sollen die Bauarbeiten starten, im dritten oder vierten Quartal 2021 soll die Kita bezugsfertig sein. Weitere Themen sind die Vergrößerung des Parkplatzes an der Bromer Straße, ein vernünftiges Verkehrskonzept für Vorsfelde, die weitere Sanierung des Vorsfelder Rathauses und der städtische Haushaltsenwurf.

Von Carsten Bischof