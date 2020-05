Kreative Kinder: St.-Petrus-Kita zeigt Corona-Kunst

Vorsfelde

Corona macht kreativ. Das zeigt die St.-Petrus-Kita. Kinder, Eltern und Erzieher schufen zusammen mit Kooperationspartner kunterbunte Kunstwerke – obwohl die Kita geschlossen war. Bilder entstanden zuhause, ebenso Videos und sogar ein eigener Schlager – der Regenbogen-Song. Das alles und noch mehr ist ab sofort bis mindestens 26. Juni in einer Ausstellung, die in und vor der Petrus-Kirche ist, zu sehen

Propst Ulrich Lincoln ist begeistert von der Kreativität der Kinder: „Es gibt viel zu entdecken.“ Er erinnerte daran, dass sich viele Menschen wegen des ansteckenden Coronavirus in die eigenen vier Wände zurückgezogen haben. Alle litten unter dieser Selbstisolation. Das Ausstellung zeige, dass aber „nicht alles still ist, sondern Begegnungen in anderer Form gibt“.

Kreative Partner mit ins Boot geholt

Die Idee zu der Ausstellung hatte Kita-Leiter Detlef Heubach. Dafür holte er sich kreative Partner mit ins Boot: die städtische Musikschule, Videografin Sarina Flachsmeier, Heiko Meyer von DM-Elektronik und Künstlerin Antje Koos. Herausgekommen ist eine bunte Schau.

Das Besondere dabei ist, dass die kleinen Kunstwerke trotz Kita-Schließung entstanden sind, die die Kleinen hart traf. Sie können nicht mit ihren Freunden spielen, sehen die Erzieher nicht. Deshalb war es wichtig, dass der Kontakt zur Kita nicht abreißt. Das klappte mit der Corona-Ausstellung prima.

Farben, Federn und Glitzer

Kinder malten dafür zum Beispiel Bilder: Sie zeichneten das, was ihnen wegen Corona fehlt und was sie dafür zu Hause machen. Das machten sie mit normalen Farben, aber auch Glitzer und Federn. Ein wichtiges Motiv auf den Blättern ist der Regenbogen – ein Symbol der Hoffnung. Auf einem Bilde steht: Alles wird gut.

134 solcher Bilder sind so entstanden, alle sind in den Besucherbänken der Petrus-Kirche zu sehen. Im Altarbereich ist außerdem der Regenbogen-Song auf einer Videoleinwand zu hören – den Text hat Musikschullehrerin Jenny Spruta geschrieben. Sie ist begeistert: „Die Ausstellung zeigt, dass man gemeinsam etwas Tolles schaffen kann.“ Und die vielen bunten Bilder machen in der Corona-Zeit Mut.

Besucher können sogar selbst kreativ sein

Es gibt nicht nur etwas zu bestaunen, Besucher können sogar selbst kreativ sein. Zum Beispiel einen „Corona-Wall“ aus Naturmaterial mitbauen. Oder sie legen Steine, Stöcke und andere Gegenstände aus der Natur auf den Kirchen-Rasen, damit am Ende ein riesiges Land-Art-Gemälde entsteht. „Das wird sehr spannend“, sagt Erzieherin Kathrin Lohse. An einen Fahrradreifen hängen außerdem Zettel mit Fürbitten – darauf sind Dinge zu lesen, die sich die Kita-Kinder in der Coronazeit wünschen oder vermissen.

Ortsbürgermeister Günter Lach findet das Projekt so schön, dass er der Kita 150 Euro spendierte für eine gemeinsame Aktion. „Die St.-Petrus-Kita ist für ihre wunderbaren Ideen bekannt“, lobte er.

Von Sylvia Telge