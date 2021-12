Vorsfelde

Schon im vergangenen Jahr hat die Vorsfelderin Hannelore Bolewicki mit einer Aktion an ihrem Gartenzaun Spendengelder gesammelt. Die Aktion lief so gut, dass auch in diesem Jahr wieder eine Spendenbox am Zaun hängt. Der Erlös soll dieses Mal an den Wünschewagen Niedersachsen gehen.

„Jedes Jahr schmücken wir unseren Vorgarten weihnachtlich“, erklärt Hannelore Bolewicki. Sie freue sich sehr, wenn Menschen, denen die Dekoration gefällt, zum Schauen mit ihrem Auto anhalten oder Spaziergänger für Fotos vor dem Grundstück posieren.

Hannelore Bolewicki sammelte auch schon fürs Tiergehege Wolfsburg

Nachdem sie von einem Mann in Delmenhorst erfahren hatte, dass der seinen Garten auch ausgiebig schmückte und die Aufmerksamkeit für eine Spendensammlung nutzte, hat sie im vergangenen Jahr die Idee übernommen. Die Sammlung war für das Tiergehege am Klinikum. Insgesamt 110 Euro und jede Menge Futterspenden kamen zusammen.

Nun hat sie ein anderes Projekt gefunden. Der Wünschewagen Niedersachsen ist ein gemeinnütziger Verein der sich aus Spenden finanziert. Der Verein erfüllt Sterbenden ihre letzten Wünsche. „Diese Sache ist für mich eine Herzensangelegenheit da ich weiß wie es ist geliebte Menschen zu verlieren“, sagt sie.

Gerne können sich die Bürger bei ihr melden und bei einem Heißgetränk und Weihnachtsmusik am Gartenzaun ein wenig plaudern. Der Spendenkasten hängt bis zum 6. Januar am Gartenzaun in der Brandenburger Straße 28.s

