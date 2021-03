Vorsfelde: Sören Denecke ist neuer Leiter der Verwaltungsstelle

Vorsfelde

Nun ist es offiziell: Ortsbürgermeister Günter Lach (CDU) hat am Freitag den neuen Leiter der Verwaltungsstelle Vorsfelde im Amt begrüßt. Der 26-jährige Sören Denecke tritt die Nachfolge von Hartmut Stapelfeld an, der nach über 47-jähriger Amtszeit in der Stadtverwaltung, davon zahlreiche Jahre in der Verwaltungsstelle Vorsfelde, in den Ruhestand getreten ist. Deneckes Stellvertreter ist Tobias Schulze (42), der bereits die Fortbildung zum Standesbeamten abgeschlossen hat, die Denecke allerdings ebenfalls noch absolvieren wird. Ortsbürgermeister Lach freute sich auf die zukünftige Zusammenarbeit und überreichte den beiden Verwaltungsmitarbeitern je ein Präsent.

In der Verwaltungsstelle gab es diverse personelle Veränderungen

„Mit Sören Denecke und Tobias Schulze ist die Verwaltungsmannschaft im Rathaus Vorsfelde wieder komplett“, so hob auch Andreas Hüttl hervor, der von Stapelfeld bereits die Leitung der Abteilung für Ortschaftsangelegenheiten übernommen hatte. Es habe diverse personelle Veränderungen gegeben, so Hüttl. Denn neben Hartmut Stapelfeld war nach langer Dienstzeit auch Ortsratsbetreuer Klaus-Benno Scheid in den Ruhestand getreten.

Im Beisein von Stellvertreter Karl Haberstumpf (SPD) und PUG-Fraktionssprecherin Sandra Straube hob Ortsbürgermeister Lach zur Begrüßung hervor, dass in Vorsfelde keine leichte Aufgabe auf Denecke und Schulze warte. „Wir sind hier keine Nebenstelle von Wolfsburg, sondern eine sehr eigenständige Verwaltung mit wichtigen Aufgaben“, sagte Lach. In Vorsfelde selbst sei man bestrebt , gewachsene Traditionen zu pflegen und zu erhalten. Wesentliche Träger des kulturellen Lebens seien beispielsweise Kirchen und Vereine.

Denecke und Schulze haben laut Lauch einen anspruchsvollen Weg vor sich

Seitens des Ortsrates sagte Günter Lach der Verwaltungsstellenspitze zu, ihnen bei Fragen und Problemen selbstverständlich zu Seite zu stehen. Vorgänger Hartmut Stapelfeld habe übrigens ebenfalls erklärt, seinen Nachfolgern bei Fragen zur Verfügung zu stehen. Man sei nämlich noch nicht auf dem digitalen Weg, wie man ihn gerne hätte, sondern habe noch vieles auf Papier. Sören Denecke und Tobias Schulze an der Spitze der Verwaltungsstelle haben nach Worten Lachs sicher einen anspruchsvollen Job vor sich, er freute sich aber auf die Zusammenarbeit.

Und das tut auch Sören Denecke, wohnhaft in Schandelah, der neben seiner Verantwortung in Vorsfelde auch einige Ortsräte betreuen wird. Der 26-Jährige berichtete kurz über seinen Lebenslauf. Vor seiner neuen Aufgabe in Vorsfelde hatte er bereits den Verwaltungsausschuss begleitet. Tobias Schulze kennt die Verwaltungsstelle Vorsfelde bereits seit Jahren und fühlt sich hier sehr wohl. Zuhause ist er in Eischott.

Von Burkhard Heuer