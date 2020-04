Neuer Inhaber: So sieht die Zukunft der Petri-Apotheke aus

Vorsfelde

Mit Vorfreude blickt Christiane Zoike in die Zukunft. „Und doch bin ich auch traurig“, sagt die Apothekerin. Denn: Zum 1. Mai übergibt sie die St.-Petri-Apotheke an den neuen Pächter Jürgen Lübeck. Vor 30 Jahren eröffnete Zoike gemeinsam mit ihrem Mann die Apotheke in der Amtsstraße. Jetzt zieht sie sich als Inhaberin zurück, bleibt der Apotheke jedoch als Angestellte treu. Lübeck und Zoike kennen sich seit dem Pharmazie-Studium. „Wir haben zusammen Vorlesungen an der Uni besucht“, erinnert sich Lübeck, der bereits die Stadt-Apotheke in der Porschestraße führt.

Christiane Zoike : Die Apotheke ist wie eine große Familie

„Die Zeit in der Apotheke war oft sehr bewegend“, sagt Zoike. Vor allem die große Anteilnahme der Vorsfelder nach dem Tod ihres Mannes vor drei Jahren, sei ihr im Gedächtnis geblieben. „Ich habe soviel Zuspruch bekommen und die Grüße an ihn auf kleine Zettel aufgeschrieben“, berichtet die Apothekerin. Abends, nach dem Feierabend, habe sie die Zeilen ihrem Mann vorgelesen. „Meine Kundschaft hat mitgefühlt“, sagt die 57-Jährige. Und genauso wollte sie immer für ihre Kunden da sein. Ein offenes Ohr haben, nicht nur medizinische Versorgung leisten, sondern auch bei privaten Problemen unterstützen. „Das ist ein ’Wir-Gefühl’ in dieser Apotheke, wie in einer großen Familie“, berichtet Zoike.

Apotheker: Menschen müssen vernünftig versorgt werden

Diese Philosophie möchte der neue Inhaber fortführen: „Anders als eine Versand-Apotheke sind wir für unsere Kunden persönlich da und haben Anteil an deren Leben“, sagt Lübeck, der vor 27 Jahren die Stadt-Apotheke übernommen hat. Mit Blick auf seine Vorgängerin sagt er: „Wir ticken gleich.“ Es gehe darum, dass Menschen vernünftig versorgt werden, auch wenn das nicht immer wirtschaftlich sei. Seine Frau Marta wird die Apotheke leiten. „Ich bin glücklich, mit dem Ehepaar Lübeck Nachfolger gefunden zu haben, die die Apotheke in meinem und im Sinne meines verstorbenen Mannes weiterführen werden“, ergänzt Zoike.

Reisen statt Bürokratie

In Zukunft möchte sie sich verstärkt ihren Hobbys widmen. „Reisen, wenn es nach Corona wieder möglich ist, und die Natur erleben. Oder eben einfach mal Feierabend machen und ein Wochenende haben. „Als Inhaberin war das oft nur schwer möglich“, berichtet sie. Vor allem den bürokratischen Aufwand möchte sie hinter sich lassen: „Ich war immer lieber direkt beim Kunden“, so die Apothekerin.

In Zukunft: Rezepte digital an Apotheke schicken

„Wir wollen vieles so lassen, wie es ist“, berichtet der Apotheker. Ein paar Neuerungen gebe es jedoch: In Zukunft können Kunden ihre Medikamente per App vorbestellen. Dazu können sie einfach ihr Rezept fotografieren. Und das Bonuspunktesystem „Payback“ möchte Lübeck in der St. Petri-Apotheke anbieten.

Von Nina Schacht