Vorsfelde

„Textfluss in den See der Worte“ – so hat die Schreibwerkstatt des Vorsfelder Kulturvereins Zugabe ihre neue Broschüre genannt. Es ist mittlerweile Band sechs der Buchreihe – Nummer sieben soll schon im kommenden Jahr folgen.

Die Schreibwerkstatt des Kulturvereins besteht bereits seit 15 Jahren, in wechselnden Besetzungen. „Einige der Autoren sind von Anfang an dabei“, berichtet der frühere Vereinsvorsitzende Horst Gülde – er ist Gründungsmitglied der Schreibwerkstatt. Einige Autoren hätten die Schreibwerkstat im Laufe der Jahre verlassen, andere seien hinzu gekommen. „Das hält die Schreibwerkstatt frisch“, findet Autorin Bärbel Becker.

Zugabe Vorsfelde : Gedichte und Erzählungen in einem Band

Sie hat auch das Konzept des neuen Bandes entworfen: „Wir haben das Buch in zwei Teile gegliedert“, sagt sie. Teil eins sind Prosa und Lyrik, die die zehn Autoren zu Vorgaben von Schreibwerkstatt-Leiterin Britta Koeppen geschrieben haben. Zu Themen wir Frühling, Zauberwort oder Gedanken zum Bild „Saturday Night“. Schon an diesen Texten können Interessierte ablesen, wie vielfältig diese Schreibwerkstatt ist. Manche nähern sich dem Thema mit einem Gedicht, andere mit einer Erzählung.

Teil zwei ist eine Sammlung von Texten, die die Schreibwerkstatt-Mitgliedern in den vergangenen zwei Jahren verfasst haben. Auch hier mischt sich Prosa und Lyrik, die Themenvielfalt ist ungleich größer. Bärbel Becker wählte die Überschrift „Aus dem Leben oder aus der Luft“. Manche Gedanken greife man sich ganz konkret aus dem Leben – andere würden einem wie aus der Luft zufliegen. So bunt wie das Leben und die Gedanken, sind auch die Texte der zehn Autoren.

Buch ist ab sofort bei Sopper erhältlich

Wer jetzt neugierig geworden ist, kann das Büchlein für 8,80 Euro in der Vorsfelder Buchhandlung Sopper kaufen. Oder es unter der E-Mailadresse herzogbecker@t-online.de bestellen. Und schnappt sich damit eine schöne Urlaubslektüre. Fürs nächste Jahr ist Band sieben geplant – „wir haben noch viele Texte übrig“, sagt Horst Gülde. „Außerdem entstehen ja ständig neue...“

Von Carsten Bischof