Rund um die Vorsfelder St. Petrus-Kirche soll ein bunter, begehbarer Ostergarten entstehen. Ähnlich wie beim Adventsprojekt „Vorsfelde leuchtet“ sollen sich wieder möglichst viele Eberstädter beteiligen und ein „Zeichen der Hoffnung und der Lebensfreude“ setzen. Start der Aktion ist am Samstag, 13. März.

Vorsfelder können sich eintausend Ostereier zum Bemalen abholen

Die Idee zum bunten Ostergarten hatten Birgit van der Velten (Kirchenbüro) und Jugenddiakonin Simone Rieger: „Wir haben tausend Plastikeier besorgt. Die können sich Vorsfelder abholen, nach ihren Wünschen gestalten und dann an Bäume und Sträucher rund um die St. Petrus-Kirche hängen.“ Küster Jonas Roth verspricht: „Wir werden weitere Sträucher pflanzen.“ Damit nicht genug: „Wir stellen zudem 15 große, bemalte Eier aus Holz auf“, berichtete Simone Rieger. „In den nächsten Tagen gehen Briefe an Kitas und Schulen raus – die können sich ebenfalls am Ostergarten beteiligen.“

Neben der Kirchengemeinde St. Petrus/Heiliggeist sind auch die Evangelische Jugend und die Landfrauen aktiv: „Sie beteiligen sich an Planung und Umsetzung“, sagt Propst Ulrich Lincoln. „Informationstafeln, Frühlingspflanzen und andere Ausstellungselemente rund um das Thema Ostern werden auf dem Kirchplatz zu sehen sein.“ Ihm ist das „Prinzip des Mitmachens“ sehr wichtig – „das hat bereits beim Projekt ’Vorsfelde leuchtet’ im Advent so wunderbar geklappt“.

Die Aktion „begehbarer bunter Ostergarten“ startet am 13. März

Ab 13. März können sich Interessierte aus einem Spender an der St. Petrus-Kirche weiße Plastikeier mitnehmen und zuhause nach eigenem Wunsch gestalten. Die fertigen, möglichst farbenfrohen Eier können dann im Kirchenbüro (Amtsstraße 31) abgegeben – oder gleich irgendwo auf dem Kirchplatz aufgehängt werden. „Es ist ein Projekt der guten Laune“, betont Propst Lincoln. „Wir wollen damit die Verbindung von Frühling und Ostern verdeutlichen.“

Das will auch Barbara Almers vom Kirchenvorstand: „Wir legen Texte und Spielideen zum Mitnehmen aus.“ Außerdem sei eine Ausstellung zu Ostern (2. bis 5. April) und Osterbräuchen geplant – natürlich vor der Kirche. Das Ziel aller Beteiligten sei ein bunter, begehbarer Ostergarten, der mehr Farbe in die Vorsfelder City bringt.

