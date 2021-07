Vorsfelde

Ein 7,5-Tonner geriet am Freitagabend gegen 19.30 Uhr auf der B 188 zwischen der Vorsfelder Aral-Tankstelle und der Kreuzung zur Umgehungsstraße in Brand. Die Ursache dafür steht jetzt fest: „Wir gehen von einem technischen Defekt am Fahrzeug aus“, sagt Polizei-Pressesprecherin Melanie aus dem Bruch.

Der polnische Klein-Laster hatte Granulat für Sportplätze geladen. Der Brand beschädigte die Fahrbahnoberfläche auf rund 50 Quadratmetern. Der Bereich ist deshalb jetzt etwas uneben, aber befahrbar. Schilder wurden aufgestellt, die vor Straßenschäden warnen.

Instandsetzung in den Werksferien

Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel will den Schaden in den Werksferien beheben. Und das erfolgt so, erklärt Pressesprecher Jens-Thilo Schulze: „Die beschädigte Deckschicht muss in vier Zentimeter Stärke abgefräst werden und eine neue Asphaltdeckschicht mit einem Asphaltfertiger eingebaut werden.“

Die Arbeiten werden mit Auskühlung der neuen Asphaltdeckschicht voraussichtlich einen ganzen Tag und die Nacht dauern. „Es ist geplant, den Fahrbahnschaden unter halbseitiger Sperrung der B 188 mit Hilfe einer Baustellenampel instand zu setzen“, so Schulze. Außerdem will die Behörde 20 Meter beschädigte Schutzplanken erneuern.

Hitze schädigte eine Eiche

Es gab noch einen weiteren Schaden durch den Brand: Die Hitze, die bei dem Laster-Brand entstand, hat eine Eiche, die am Acker neben dem Radweg steht, geschädigt. „Ob der Baum erhalten werden kann, wird sich erst später zeigen“, sagt Jens-Thilo Schulze.

Die Behörde will die Arbeiten in den Werksferien durchführen – weil da weniger Verkehr auf der viel befahrenen Strecke unterwegs ist. Trotzdem sei mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Den genauen Termin für die Instandsetzung will die Landesbehörde rechtzeitig bekanntgeben. Die geschätzten Kosten liegen bei rund 15 000 Euro.

Von Sylvia Telge