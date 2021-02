Vorsfelde: PUG fordert Solar-Mülleimer und Ladesäulen für E-Autos 

Vorsfelde

Moderne Müllbehälter für die City und Schnell-Ladesäulen für E-Autos: Das fordert die PUG-Ortsratsfraktion jetzt für Vorsfelde. Entsprechende Anträge will die Fraktions-Chefin Sandra Straube in der nächsten Ortratssitzung am 13. April einbringen.

Sandra Straube Quelle: privat

Schon vor einigen Wochen hat Sandra Straube auf das Müllproblem in der Vorsfelder City hingewiesen: „Wegen der Corona-Beschränkungen holen sich die Leute Essen to go aus Restaurants oder Bäckereien. Die Mülleimer sind oft und schnell voll.“ Vor allem durch Getränkebecher und Umverpackungen für Essen. Das Essen werde im Innenstadtbereich oder auf dem Weg zurück ins Schulzentrum verzehrt. „Das führt trotz einer engen Taktung der Leerung der bestehenden Papierkörbe für viele schnell überfüllte Behälter und Müll, der sich dann im Stadtbild verfängt.“

Deshalb fordert Straube „mindestens sechs Müllbehälter“ in der City und auf dem Weg zum Schulzentrum – und zwar die neue Behälter-Generation „Big Belly“, die die Stadt auch in der Porschestraße verwendet. Darin werde der Müll verdichtet, das Volumen liege achtmal höher als bei herkömmlichen Behältern. „Darüber hinaus sind die Behälter mit Solartechnik intelligent ausgestattet und können digital vernetzt werden“, so Straube. Das Geld für die Neuanschaffung könne den Mitteln des Ortsrates entnommen werden.

In der Vorsfelder City gibt es keine einzige, öffentlich zugängliche E-Lade-Station

Desweiteren beantragt die PUG nun offiziell Ladesäulen für E-Autos in Vorsfelde aufzustellen. Denn: Laut Stadt gebe es lediglich eine öffentlich zugängliche Ladesäule auf Vorsfelder Gebiet – die bei Hagebau im Vorsfelder Vogelsang. Das sei für Wolfsburgs größten Stadtteil inakzeptabel: „Wir beantragen daher, die Ladekapazität in Vorsfelde schnellstmöglich auszubauen“. Geeignete Standorte – vorwiegend für Schnellladestationen – sollten gemeinsam mit dem Ortsrat festgelegt werden.“

Sandra Straube verweist darauf, dass Volkswagen im Sommer 2018 der Stadt zwölf mobile Schnellladesäulen geschenkt habe, die im Stadtgebiet verteilt werden könnten. Die Ladesäulen seien demnach vorhanden – nur eben in Vorsfelde stehe noch keine.

Von Carsten Bischof