Vorsfelde

Ein Zeichen der Hoffnung und des Frohsinns setzt die St.-Petrus-Kirche mit dem am Samstag eröffneten Ostergarten rund um das Kirchengebäude. Vorsfelder Bürger hatten mehr als 1500 Kunststoffeier bemalt, die in mühevoller Arbeit aufgehängt wurden und nun in stürmischen Zeiten einen farbenfrohen Akzent setzen.

„Schauen Sie da“, sagte Propst Ulrich Lincoln und zeigte in den Himmel. Zwischen den dunklen Wolken ließ sich ganz leicht die Sonne erkennen. Trotz des stürmischen und regnerischen Wetters kamen fast 30 Vorsfelder zur Eröffnung des Ostergartens im Freien.

Großes Interesse: Ostereier mussten nachbestellt werden

Kirchenbüro-Mitarbeiterin Birgit van der Velten und Jugenddiakonin Simone Rieger hatten sich die Aktion ausgedacht, die noch besser ankam als ursprünglich geplant. Nach zunächst 1000 Eiern waren es am Ende sogar 2000, die an Interessierte verteilt wurden.

Rundgang: Bildergalerie zeigt den fertigen Ostergarten

Zur Galerie Ein willkommener Farbtupfer im sonst recht trüben März: In Vorsfelde können Besucher jetzt durch den Ostergarten schlendern. Wer lieber im Warmen bleibt, kann sich hier einen Eindruck verschaffen:

Damit alle Eier einen Platz finden konnten, wurden sogar noch neue Sträucher um die Kirche gepflanzt. Jetzt erstrahlt der Platz rund um das Gebäude in den verschiedensten Farben mit Eiern, die auf die unterschiedlichste Weise gestaltet wurden. Und es werden sicherlich noch mehr, denn Lincoln rechnet schon damit, dass ein paar Nachzügler noch liefern werden.

Mit Humor gegen die trübe Wetterstimmung

Mit einem heiteren Gedicht eröffnete der Propst den Ostergarten. Dafür hatte er eigene Zeilen gereimt, bemühte aber auch Dichter wie Joachim Ringelnatz, dessen Vierzeiler er zitierte: „Es fiel einmal ein Kuckucksei vom Baum herab und ging entzwei. Im Ei da war ein Krokodil; Am ersten Tag war’s im April.“

Holz-Eier ergänzen die farbenfrohe Deko

Herzlich bedankte er sich in seinem Gedicht nicht nur bei den beiden Initatorinnen des Ostergartens. Auch die Evangelische Jugend und die Landfrauen, die sich im Projekt sehr engagierten, wurden gelobt; zudem auch Küster Jonas Roth, der sich handwerklich hervorgetan hatte. Insgesamt 15 bunte Holz-Eier sind zusätzlich als Deko um die Kirche aufgestellt.

Hoffnungsvolle Musik von Kantor Paul-Gerhard Blüthner

Frühlingshaft und mit Hoffnung in die Zukunft fast genau ein Jahr, nachdem der Covid-19-Virus das Alltagsleben völlig auf Links krempelte, ging die Eröffnung mit Hoffmann-von-Fallerslebens „Alle Vögel sind schon da“ zu Ende. Propsteikantor Paul-Gerhard Blüthner spielte das bekannte Lied gleich in mehreren verschiedenen musikalischen Stilrichtungen.

Osterwand präsentiert Infos rund um das Fest

Neben den bunten Eiern ist aber im Garten noch sehr viel mehr zu sehen. An einer Osterwand sind verschiedene Themen zum Fest behandelt. Dabei kann man unter anderem lesen, welche Bedeutung die Osterkerze hat. Auch die Ostereier werden behandelt unter dem Motto „Das Ei als Symbol des Lebens“.

Auch lässt sich erfahren, wie Ostern in anderen Ländern gefeiert wird. In Polen zu Beispiel gehe es feucht-fröhlich zu mit einer jährlichen Wasserschlacht. Indes gehen in Neuseeland die Kinder auf Ostereierjagd, während die Erwachsenen Hasen jagen. Die Nager sind Neuseelands größte Plage.

Von Robert Stockamp