Vorsfelde: Ortsrat will Sandra Straube zur Ortsbürgermeisterin wählen

Vorsfelde

Die PUG-Politikerin Sandra Straube wird mit hoher Wahrscheinlichkeit die erste Ortsbürgermeisterin von Vorsfelde und Nachfolgerin des langjährigen Ortsbürgermeisters Günter Lach (CDU). Bei der Kommunalwahl am Sonntag bekam sie mit deutlichem Vorsprung die meisten Wählerstimmen in der Eberstadt. Denkbar wäre künftig eine Doppelspitze mit SPD-Kandidatin Kerstin Struth als Vize. Aber auch ein Vize-Ortsbürgermeister Werner Reimer (CDU) wäre denkbar – er bekam die zweitmeisten Wählerstimmen.

Sandra Straube holte 2 181 Wählerstimmen

Fakt ist: Sandra Straube und die PUG sind die Gewinner der Ortsratswahl in Vorsfelde. Straube bekam 2 181 Stimmen, die PUG holte 3 933 Stimmen und damit 26,9 Prozent. Das sind plus 4,5 Prozent. „Das bedeutet für uns nun fünf statt vier Sitze im Ortsrat“, freut sich Straube. Die CDU kam auf 4010 Stimmen und 27,5 Prozent (minus 1,4 Prozent, ebenfalls fünf Sitze), doch Spitzenkandidat Werner Reimer bekam lediglich 1 516 Wählerstimmen. Die SPD landete auf Rang drei mit 3 831 Stimmen und 26,2 Prozent der Stimmen (vier Sitze) – aber Spitzenkandidatin Kerstin Struth vereinigte gerade einmal 610 persönliche Stimmen auf sich. Die restlichen drei Sitze entfallen auf Grüne, FDP und Linke.

„Ich freue mich total über das Ergebnis“, betont Sandra Straube. Für sie sei es „eine tolle Bestätigung meiner ganzen Arbeit in der letzten Zeit“. In Vorsfelde sei es üblich, dass die Person mit den meisten Stimmen auch zum/zur Ortsbürgermeister/in gewählt werde. Deshalb werde sie jetzt „mit allen politischen Vertretern im neuen Ortsrat sprechen“. Sie sagt: „Ich habe richtig Lust auf Vorsfelde!“

Auch die CDU ist mit der ersten Wahl nach der Ära Günter Lach zufrieden

Er sei auf jeden Fall gesprächsbereit, sagt CDU-Mann Werner Reimer. Sein Vorschlag: Die drei großen Fraktionen CDU, PUG und SPD sollten sich schnell zusammensetzen und „das Beste für Vorsfelde hinbekommen“. Er selbst sei mit dem Wahlergebnis zufrieden: „Durch den Rückzug des beliebten Ortsbürgermeisters Günter Lach waren wir in einer schwierigen Situation.“ Man habe zwar einen Sitz im Ortsrat verloren. Dennoch sei er unter diesen Bedingungen mit dem Wahlergebnis zufrieden. Ob er als Politiker mit dem zweitbesten Wahlergebnis seinen Anspruch auf den Posten des stellvertretenden Ortsbürgermeisters anmelde? „Das besprechen wir jetzt erst einmal intern“, sagt Reimer.

Auch die SPD hat einen Sitz im Vorsfelder Ortsrat verloren, dennoch sagt SPD-Chefin Kerstin Struth: „Das Wahlergebnis zeigt, dass es Zeit für einen Wandel in Vorsfelde ist. Doch das entscheiden letztendlich die Fraktionen.“ Sie sei offen für Gespräche. Sagt aber auch: „Zwei Männer an der Spitze des Vorsfelder Ortsrates hat es schon oft gegeben, zwei Frauen wären neu.“ Frauen hätten eine andere Herangehensweise an viele politische Themen – und Vorsfelde könne frischen Wind gut vertragen. Sie sei jedenfalls nicht abgeneigt, das Amt der stellvertretenden Ortsbürgermeisterin hinter Sandra Straube zu übernehmen.

Straube möchte von einer breiten Mehrheit gewählt werden

Sandra Straube möchte sich auf keine Lösung festlegen lassen. Wichtig sei es jetzt erst einmal, sich mit den anderen Fraktionen zu treffen und über die politische Situation zu beraten. Denn ihr sei vor allem eines wichtig: „Ich würde mich über eine breite Unterstützung freuen.“ Im Klartext: Sie möchte von einer möglichst großen Mehrheit zur Ortsbürgermeisterin gewählt werden. Denn, das wussten schon ihre Vorgänger: Ist sich der Vorsfelder Ortsrat einig, hat er die besten Chancen, politische Ziele durchzusetzen.

Von Carsten Bischof