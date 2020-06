Vorsfelde

Der Vorsfelder Ortsrat trifft sich am kommenden Dienstag, 7. Juli, zur letzten Sitzung vor der Sommerpause (18.30 Uhr im Schützenhaus). Die wichtigsten Themen sind die Änderung der Bebauungspläne in der Bürgerkämpe sowie die Ausweisung des Naturschutzgebietes „Wendschotter und Vorsfelder Drömling mit Kötherwiesen“ – beide Themen sind nicht ganz unumstritten.

Bauvorschriften in Bürgerkämpe nicht eingehalten

Denn: In den damaligen Bebauungsplänen für die Bürgerkämpe standen eindeutige Regelungen zur Bepflanzung von Grundstücken. Aber: Viele Bauherren haben sich nicht daran gehalten und wurden zum politischen Dauerthema – ähnlich wie im Brackstedter Heidkamp. Im Heidkamp sollten sogar Garagen zurückgebaut werden. Jetzt will die Stadt – mit Unterstützung der Ortsräte – die damaligen Verstöße nachträglich legalisieren. Aber: Von den Eigentümern würden „Kostenerstattungsbeiträge erhoben werden“. Natürlich nicht von denen, die sich an die Bauvorschriften gehalten haben.

Ausgleichsmaßnahmen in Velstove

Gleichzeitig sollen Ausgleichsmaßnahmen verwirklicht werden – an anderer Stelle in Wolfsburg. Allerdings müssen für Wendschott und Nordsteimke neue Flächen ausgewiesen werden, deshalb muss sich der Vorsfelder Ortsrat mit dem Gesamtpaket noch einmal beschäftigen. Für Vorsfelde wird eine Fläche in der Gemarkung Velstove ausgewiesen.

Diskussion über Naturschutzgebiet im Drömling

Weiteres Thema ist die Ausweisung des Naturschutzgebietes „Wendschotter und Vorsfelder Drömling mit Kötherwiesen“ – was Einschränkungen für Landwirte und Jäger beinhaltet. „Jäger und Landwirte haben ihre eigenen Vorstellungen zu diesem Thema“, sagt Ortsbürgermeister Günter Lach ( CDU). „Deshalb erwarte ich auch Diskussionen im Ortsrat über diese Vorlage.“

Parkplatz und Glasfaser

Weitere Themen sind die Vergrößerung des Parkplatzes an der Bromer Straße und Glasfaser-Ausbau in Vorsfelde. Zu Beginn der Sitzung gibt es eine Einwohnerfragestunde.

