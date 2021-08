Vorsfelde

Verrat, Mord und Totschlag – und ein zweifelhafter Prozess gehörten zu den Themen der Krimi-Lesung am Freitagabend in der Vorsfelder St. Petruskirche, zu der die Bücherschrank-Paten eingeladen hatten. Dabei stammten die Texte alle aus dem gleichen Werk: der Bibel.

In der Kirche war fast jeder Platz besetzt. Wegen der unvorhersehbaren Wetterlage hatten die Bücherschrank-Paten die Veranstaltung kurzfristig nach Innen verlegt. Eigentlich war die Lesung als Open-Air geplant. Der guten Atmosphäre tat das aber überhaupt keinen Abbruch.

Bibeltexte bekamen eine ganz andere Ausdruckskraft

Dafür sorgte vor allem die Vortragsweise von Antje Illeson-Labie. Die ausgebildete Vorleserin trug die Bibeltexte in einer Art und Weise vor, dass ein schöner sanfter Spannungsbogen entstand. Die sonst eher liturgisch vorgetragenen Texte bekamen so eine ganz andere Ausdruckskraft, durch die der Zuhörer dem Inhalt sehr gut folgen konnte.

Vorleserin Antje Illeson-Labie: Sie verlieh den biblischen Text einen neuen Ausdruck. Quelle: Boris Baschin

Gelesen wurde aus der 2017 erschienen überarbeiteten Version der Lutherbibel. Aufgrund des fortwährenden Sprachwandels sowie neuen Erkenntnissen in der biblischen Textforschung wurde die Lutherbibel seit dem Ende des 19. Jahrhunderts mehrfach überarbeitet. Seit dem 500-jährigen Reformationsjubiläum liegt die revidierte Form vor. Alle Teile wurden dabei durchgesehen und unter Berücksichtigung der besonderen Ausdrucksstärke Luthers auf sprachliche und sachliche Richtigkeit und Verständlichkeit hin überprüft.

Auch der Jesus-Prozess war Teil der Krimi-Lesung

So tauchte man ein in die dramatischen Vorkommnisse um Jakob, der seinen älteren Bruder um den Segen des Vaters und das Recht des Erstgeborenen betrog. Man erfuhr mit welcher Hinterlist König David den Mann der von ihm begehrten schönen Nachbarin in den Tot schickte. Und schließlich war auch der Prozess, der Jesus gemacht wurde, Teil der Krimilesung.

Die Lesung der Vorsfelder Bücherpaten kam gut an. Quelle: Boris Baschin

Umrahmt wurde das Ganze mit musikalischen Zwischenspielen. Heinrich Oys am Akkordeon und Hans Ketscher am Keyboard spielten Stücke wie die Tatort-Titelmusik, den Bill-Ramsey-Klassiker „Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett“ oder auch den „Kriminaltango“.

Durch die abwechslungsreiche Gestaltung des Programms war es ein kurzweiliger etwa zweistündiger Abend. Die moderne Darbietung der Texte war der Vermittlung der Inhalte, die die Bibel transportieren will, sehr zuträglich.

Von Robert Stockamp