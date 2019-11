Kleintierschau in Vorsfelde - Kaninchen, Hühner und Co. locken an die Behrendorfer Wiesen

Auf Tuchfühlung mit süßen Kaninchen, stolzen Hähnen und beeindruckenden Perlhühnern kommen dieses Wochenende wieder zahlreiche Besucher in Vorsfelde. Auf dem Gelände des Kleingartenvereins Behrendorfer Wiesen zeigte der Zuchtverein F 435 Vorsfelde wahre Prachtexemplare.