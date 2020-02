Heftige Debatte über Umzug der Stadtteilbibliothek

Vorsfelde

Die Stadtverwaltung will ihre Stadtteilbibliothek vom Vorsfelder Rathaus ins Schulzentrum umsiedeln und mit dem dortigen Lernzentrum zusammenlegen. Ein Vorhaben, das die Politiker der Eberstadt spaltet.

Kräfte bündeln

Die Maßnahme ist Teil der Sparvorschläge der Verwaltung. Stadtmitarbeiter Kevin Butler stellte die Pläne jetzt im Vorsfelder Ortsrat vor: Durch die Zusammenlegung würde man mehrere Zielgruppen (Schüler und Bibliotheksbesucher) erreichen, hätte eine bessere technische Ausstattung, eine größere Auswahl an Medien, längere Öffnungszeiten, mehr Personal und eine bessere Urlaubs- und Krankheitsvertretung als bisher. Zudem präsentierte er Zahlen: Die Stadtteilbibliothek im alten Rathaus hatte im vergangenen Jahr danach 9200 Ausleihen, das Lernzentrum über 60 000 Ausleihen.

SPD wirbt für Zusammenlegung

Für die SPD-Ratsfraktion Gründe genug, für die Zusammenlegung in Vorsfelde und Fallersleben – dort ist die Zusammenlegung ebenfalls geplant – zu werben. „Ein solches Modell kann funktionieren, da sich die Öffnungszeiten in den Stadtteilbibliotheken massiv erhöhen. Hatten die Bibliotheken in Vorsfelde und Fallersleben bis dato nur an zwei Tagen die Woche geöffnet, sollen die Lernzentren für die Bürger an vier Tagen geöffnet sein – und zwar zweimal von 9 bis 18 und zweimal von 8 bis 16 Uhr. Das ist sehr attraktiv“, sagt Iris Schubert, die Vorsitzende des Bildungshausausschusses.

Schulleiter begrüßen Pläne

Auch die Schulleiter würden die Zusammenlegung begrüßen: Dadurch könne eine Öffnung der Schulzentren in den Stadtteil hinein erfolgen. Außerdem sei der Zugang zu den Lernzentren barrierefrei – im Vorsfelder Rathaus aber nicht.

CDU ist dagegen

Die Vorsfelder CDU wehrt sich gegen das Vorhaben: „Die Bibliothek soll in der Stadtmitte bleiben“, betonte Ortsbürgermeister Günter Lach. Die Bibliothek werde „sehr gut angenommen“ – und zwar sowohl von älteren Mitbürgern, als auch von Familien. Außerdem habe die Stadt dem Ortsrat mitgeteilt, sie wolle einen Alternativstandort „im Zentrum“ finden.

SPD und PUG dafür

Kerstin Struth, Sprecherin der SPD-Ortsratsfraktion, hätte eine Lösung in der City „schön“ gefunden: „Sie ist aber unrealistisch.“ Deshalb plädierte sie dafür, durch die Zusammenlegung „das Lernzentrum zu stärken – das eröffnet uns neue Chancen.“ PUG-Sprecherin Sandra Straube sah es ähnlich: „Bei einem Standort in der Stadtmitte wären erhebliche Baumaßnahmen nötig.“ Bei der jetzigen Haushaltslage sei das unrealistisch.

Vorteile für alle

Im Lernzentrum hingegen überwögen die Vorteile: Barrierefeiheit, Busanbindung, mehr Auswahl und mehr Personal. „Außerdem sind Schulführungen für Senioren möglich.“ Ihr Fazit: „Es ist an der Zeit umzudenken.“ Da es lediglich eine Kenntnisgabe, aber keine Beschlussvorlage war, wird die Diskussion in Vorsfelde weitergehen.

Lesen Sie auch:

Von Carsten Bischof