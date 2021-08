Vorsfelde: Hackepeter-Fest mit Live-Musik und Köstlichkeiten

Vorsfelde

Der kleine Gastronom trotzt der großen Corona-Pandemie: Der Vorsfelder Kult-Wirt Jovi Davidovic lädt am kommenden Wochenende zum dreitägigen Hackepeter-Fest ein. Es gibt Live-Musik, jugoslawische Grill-Spezialitäten und ein politisches Bürgerfrühstück – alles auf dem Ütschenpaul.

Jovi Davidovic will den Ütschenpaul beleben

Schon seit Wochen organisiert der Hackepeter-Wirt Davidovic Events am Ütschenpaul. „Jetzt wäre eigentlich die Zeit fürs Eberfest“, sagt er. Doch das hat der Verkehrsverein Vorsfelde live schon lange abgesagt. „Also mache ich als Ersatzveranstaltung ein Hackepeter-Fest“, betont Jovi Davidovic. „Die Vorsfelder sollen feiern können.“

Engagiert: Hackepeter-Wirt Jovi Davidovic will den Ütschenpaul mit Festen beleben. Quelle: Roland Hermstein

Das Hackepeter-Fest beginnt am Freitag, 27. August, um 18 Uhr. Highlight ist der Auftritt von Alleinunterhalter Rose – sein Ziel: die Vorsfelder zum Tanzen bringen. „Natürlich unter Einhaltung aller Hygiene-Regeln“, betont Davidovic.

Am Samstag spielt die Zappenduster-Band

Am Samstag, 28. August, hat er eine Wolfsburger Musik-Institution zu Gast: Ab 18 Uhr tritt die Zappenduster-Band auf. Sie will mit Rock- und Pop-Coversongs die Stimmung am Ütschenpaul anheizen. Am Sonntag lädt Jovi Davidovic gemeinsam mit der PUG zum Vorsfelder Bürgerfrühstück auf den Ütschenpaul ein. Start ist um 11 Uhr. Highlight ist der Auftritt des Comedian „Opa Wolter“.

Infos und Voranmeldungen gibt’s direkt im Hackepeter am Ütschenpaul.

Von Carsten Bischof