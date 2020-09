Vorsfelde

In der Vorsfelder Südstadt wird es bunt: 28 Graffiti-Künstler aus ganz Deutschland bemalen eine Garagenrückwand in der Lindenstraße 31. Noch bis Sonntag gestalten die Sprayer die 450 Quadratmeter große Fläche. Die Wand gehört zu einem Wohnblock des Immobilienunternehmens VRE Vorsfelde Real Estate. Beate Lutz konzipiert das Farbkonzept der Wohnanlage, die modernisiert werden soll. Die Aktion „Graffiti Jam“ organisiert sie gemeinsam mit dem bildenden Künstler Daniel Eyrich. „Das Graffiti soll zum Haus passen, daher wurde die Wand in ausgewählten Tönen grundiert und wird nun in passenden Farben besprüht“, erklärt Eyrich. Dafür stellt das Immobilienunternehmen den Künstlern rund 400 Sprühdosen zur Verfügung.

Die Künstler mussten sich mit Skizzen bei Eyrich bewerben. Zuerst waren nur 24 Künstler angemeldet, doch vier weitere haben doch noch Zeit gefunden. Jeder Maler kann sich auf rund sechs Metern austoben, wobei sie auf die Linien der anderen achten, damit am Ende ein Gesamtkunstwerk entsteht. Ein Graffiti-Sprüher mit dem Künstlernamen „Master Arts“ malte eine Schnecke mit einem Totenkopf als Schneckenhaus. Der 33-Jährige möchte ein Landschaftsmotiv gestalten, indem Ameisen die schon vorhandene Schnecke angreifen. „Mit meinem Stil orientiere ich mich an der surrealen Kunst. In diesem Fall hat mich eine Skulptur inspiriert“, erklärte der Gifhorner, der seinen richtigen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. „Ich habe keine Angst, da ich nicht illegal sprühe. Jedoch gibt es immer wieder Vorurteile gegenüber Malern“, so „Master Arts“. Zudem erklären die Graffiti-Künstler, dass sie auf gar keinen Fall „Sprayer“ genannt werden möchten, sie bevorzugen Maler oder Sprüher.

Neben dem Schnecken-Motiv malt Raiko Bittner aus Stendal seinen Künstlernamen, den er nicht nennen möchte. Der 34-Jährige hat sich ein Detail von „Master Arts“ abgeschaut und in seinen Typografie-Stil einen Totenkopf integriert. „Ich fertige vorher immer Skizzen an, doch manchmal lasse ich mich spontan inspirieren“, so Bittner. Ein paar Meter weiter hält Johnny Ruff eine türkise Sprühdose in der Hand. Der 21-jährige Grafik-Designer ist extra aus Stuttgart angereist, um am Graffiti-Jam teilzunehmen. In Vorsfelde verewigt er sich mit seinem Namen. „Ich arbeite ohne Vorlage, daher kommt vielleicht noch eine Figur dazu“, sagte Ruff. Den Gästen gefällt die kreative Arbeit an der B188. „Es macht die Wand deutlich schöner und zudem regt es auch die eigene Kreativität an“, so Christian Schmidt aus Tappenbeck.

Zuschauer sind ausdrücklich erwünscht

Die Künstler sprühen am Samstag, 4. September, von 10 bis 18 Uhr sowie am Sonntag, 6. September, von 10 bis 16 Uhr. Die beste Sicht auf die Kunstwerke hat man vom Gehweg an der B 188 aus. Genug Parkplätze gibt es rund um die Lindenstraße. Die neue Street-Art-Galerie in Vorsfelde wird offiziell nicht eingeweiht, doch am Samstag findet eine Feier statt. Die Foodtrucks sind in der Lindenstraße schon geöffnet, da Zuschauer jederzeit willkommen sind.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig