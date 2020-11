Vorsfelde

Auch Glückskinder haben mal Pech: Heute wollten Gertrud und Joachim Koch eigentlich ihre 90. Geburtstage mit der ganzen Familie feiern – dürfen es aber wegen der Corona-Beschränkungen nicht. Für die beiden fröhlichen Vorsfelder ist das aber kein Grund zum Trübsal blasen: „Dann feiern wir am 30. Juli 2021 eben doppelt“, sagt Joachim Koch lachend. „180. Geburtstag und Steinerne Hochzeit.“

Kein Witz: Gertrud und Joachim Koch haben am selben Tag Geburtstag – am 7. November. Und beide wurden 1930 geboren. Joachim Koch in Pressen in Sachsen, Gertrud Koch in Treptow an der Rega in Pommern. Kennengelernt haben sie sich auf einem Schützenball in Hannover. Dort landete Gertrud Kochs Familie nach dem Zweiten Weltkrieg, Joachim Koch war über die grüne Grenze aus der DDR geflohen. „Ich war Zimmermann und wollte Architektur studieren – durfte es als Sohn eines Geschäftsinhabers aber nicht“, berichtet er. Sein Vater habe einen eigenen Zimmerei-Betrieb gehabt, das sei in der damaligen DDR nicht gerne gesehen gewesen.

Vom Westen in den Osten umgesiedelt

Am 30. Januar 1954 heiratete der Diplom-Ingenieur und Architekt seine Gertrud. Einige Jahre später zog er mit seiner Frau – und Tochter Gabriele – zurück in seine sächsische Heimat, um gemeinsam den Familienbetrieb zu übernehmen. „Die westdeutschen Grenzer haben uns gefragt, ob wir uns das gut überlegt hätten“, schmunzelt Joachim Koch. „Es kam nur selten vor, dass jemand freiwillig von West nach Ost ging.“ Natürlich sei es als Unternehmerfamilie in der DDR nicht leicht gewesen – „aber bis zur Rente sind wir in Sachsen geblieben“, betont Gertrud Koch lächelnd.

2016 zogen Kochs nach Vorsfelde, ins betreute Wohnen des DRK-Seniorenzentrums. „Und wir fühlen uns sauwohl hier“, sagt Gertrud Koch. „Alles in der Nähe, tolle Nachbarschaft.“ Und Tochter Gabriele sowie Enkelin Ilona Hoffmann vor Ort. Gemeinsam feiern sie heute den 180. Geburtstag – in kleiner Runde. Eigentlich hätte auch Joachim Kochs Zwillingsbruder dabei sein sollen – „dann hätten wir 270. Geburtstag gefeiert“, sagt er. „Aber er schafft es gesundheitlich leider nicht mehr.“

Am 30. Juli 2021 wollen Gertrud und Joachim Koch doppelt feiern

Jetzt hoffen Kochs, dass sie am 30. Juli des kommenden Jahres 180. Geburtstag und Steinerne Hochzeit feiern dürfen. „Denn dann“, so Joachim Koch, „sind wir 67,5 Jahre glücklich verheiratet.“

