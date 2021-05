Vorsfelde: Fuhrenkamp soll ein „ökologisches“ Baugebiet werden

Vorsfelde

Neubaugebiet Fuhrenkamp, Glasfaseranschlüsse, Müllbehälter in der City und Markierung von Fuß- und Radwegen: Der Ortsrat Vorsfelde hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit einigen interessanten Themen befasst. Die WAZ stellt sie vor.

Im Fuhrenkamp soll kein „08/15-Baugebiet“ entstehen

Neubaugebiet Fuhrenkamp: Laut Stadtplanerin Antje Malig plant die Stadt Wolfsburg ein „ökologisches Baugebiet“ am Promilleweg. Im Vordergrund der Planungen stünden Nachhaltigkeit, Erhalt der Artenvielfalt und das neue Mobilitätskonzept der Stadt Wolfsburg – niemand, der dort künftig wohnt, soll aufs Auto angewiesen sein. Es solle „kein 08/15-Baugebiet“ werden. „Wir wollen hier neue Wege gehen“, ergänzte ihr Kollege Marc Heinisch.

Es werde keine großen Entwässerungskanäle und keinen Fernwärmeanschluss geben. Werner Reimer (CDU) war erstaunt: „Wir wollen aber, dass sich dort auch Normalverdiener ein normales Haus bauen können.“ Das würden sie auch können, versicherte Heinisch. Antje Malig versprach: „Im Juli stellen wir konkrete Pläne vor.“

Hoffnung für die Vorsfelder Südstadt: Die Deutsche Glasfaser soll weitere Leitungen verlegen. Quelle: Sina Schuldt/dpa

Glasfaseranschlüsse: Laut Ortsbürgermeister Günter Lach (CDU) können in der Vorsfelder Südstadt weitere Glasfaserleitungen verlegt werden, die Finanzierung sei geklärt. Für ganz Wolfsburg würden sich Wobcom und Deutsche Glasfaser die Arbeit teilen. „Nach Pfingsten“, so Lach, werde der Ortsrat mit dem Unternehmen Deutsche Glasfaser über die konkreten Vorhaben in der Vorsfelder Südstadt sprechen.

Größere Müllbehälter für mehr To-Go-Verpackungen

Müllbehälter in der City: Die PUG-Fraktion fordert neue, größere Abfallbehälter in der Vorsfelder City. Denn: Schon jetzt seien die Behälter rund um die St. Petrus-Kirche und rund ums Schulzentrum schnell überfüllt und verstopft. „Dort landen in der jetzigen Pandemie viele To-Go-Verpackungen“, sagte PUG-Sprecherin Sandra Straube. Das Problem werde noch größer, wenn wieder alle Schüler ins Schulzentrum zurückkehren. Bei einer Gegenstimme votierte der Ortsrat für den PUG-Antrag.

Markierung von Fuß- und Radwegen: Die PUG forderte zudem mehr markierte Fuß- und Radwege in Vorsfelde. Die gebe es bereits in der Südstadt, so Sandra Straube: „Und die haben sich bewährt.“ Etwa in Höhe des Drömling-Centers, ergänzte Günter Lach. Auch am Drömling-Stadion hat die Stadt den Verlauf des Radweges mit roter Farbe markiert – Autofahrer sind aufmerksamer und Radfahrer sicherer unterwegs. Der Ortsrat votierte einstimmig für den Vorschlag.

Von Carsten Bischof