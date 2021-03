Vorsfelde

Eigentlich wurde die Vorsfelder Feuerwehr am Samstag gegen 1.30 Uhr zum Brand einer Mülltonne in der Straße Am Grünen Jäger gerufen, doch dann musste sie einen Wohnwagenanhänger löschen, der in Flammen stand.

Unter Leitung des stellvertretenden Zugführers Patrick Grieß fuhren acht Feuerwehrleute mit zwei Fahrzeugen in Richtung des Einsatzortes. Bereits auf der Anfahrt wurden die Helfer abbestellt, weil ein Anwohner die Mülltonne schon selbst abgelöscht hatte.

Hilfeleistungslöschfahrzeug kehrte zurück zum Feuerwehrhaus

Das Hilfeleistungslöschfahrzeug drehte ab und kehrte zurück zum Feuerwehrhaus. Grieß hingegen fuhr mit dem Einsatzleitfahrzeug zur Einsatzstelle, um sich ein Bild von der Lage vor Ort zu machen. Die Polizei war ebenfalls vor Ort. Auf dem Weg sahen sie Feuerschein, rund 300 Meter von der Mülltonnen-Einsatzstelle entfernt.

Der Einsatz in Bildern:

Die nähere Erkundung gab, dass ein Wohnwagenanhänger brannte. Also wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug umgehend wieder alarmiert, ebenso das Tanklöschfahrzeug. Der Wohnwagenanhänger stand mittlerweile in Flammen und wurde von einem Trupp zunächst mit Wasser und dann mit Schaum abgelöscht.

Die Polizei hat die Ermittlungen vor Ort übernommen. Der Einsatz der Vorsfelder Feuerwehr war nach eineinhalb Stunden beendet.

