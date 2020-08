Vorsfelde

Kein Kyffhäuserfest, kein Schützenfest, sogar die 875-Jahre-Jubiläumsfeier musste Vorsfelde absagen. Corona machte den Organisatoren einen gehörigen Strich durch die Rechnung. Mittlerweile sind die Beschränkungen für Veranstaltungen zwar etwas gelockert, aber ob der verkaufsoffene Sonntag, der sonst immer im Herbst ist, oder der Weihnachtsmarkt in der Adventszeit stattfinden, fest steht das noch nicht. „Wir wissen es zurzeit nicht“, sagt Thilo Kirsten, Sprecher des Verkehrsvereins Vorsfelde live.

Gerade steigen die Corona-Infektionszahlen bundesweit wieder an. Wer weiß, wie sie in einigen Monaten sind? Sind öffentliche Veranstaltungen dann überhaupt zum geplanten Zeitpunkt möglich? Eins ist klar: Wird vorbereitet und organisiert, können Kosten anfallen. Deshalb steht für Thilo Kirsten und Vorsfelde live fest: „Ohne Rücktrittsmöglichkeit können wir keine Verträge abschließen.“

Wollen Geschäfte beim verkaufsoffenen Sonntag mitmachen?

Im Herbst findet eigentlich immer ein Shoppingsonntag in der Eberstadt statt. Ob es ihn diesmal gibt? Darüber entscheiden die Geschäfte mit. Der Verkehrsverein hat gerade die Mitglieder angeschrieben, um zu hören wie das Interesse des Einzelhandels daran ist. Möglicher Termin wäre am 4. Oktober. Wenn das Interesse groß ist und ein verkaufsoffener Sonntag in Vorsfelde stattfinde – sehe er auf jeden Fall anders aus als frühere Shoppingsonntage, sagt Kirsten. „Draußen vor den Geschäften gibt es keine Aktionen.“

Thilo Kirsten, Vorsitzender des Verkehrsvereins Vorsfelde live: „Ohne Rücktrittsmöglichkeit können wir keine Verträge abschließen.“ Quelle: Gero Gerewitz

In der Adventszeit findet seit einigen Jahren der kleine, aber feine Weihnachtsmarkt am Vorsfelder Ütschenpaul statt. Der lasse sich „relativ kurzfristig planen“, so Kirsten. Der Vorteil dabei: Vorsfelder Gastronomen und Vereine sind für das Programm zuständig – deshalb sei die Vorbereitung weniger aufwändig. Der Nachteil: Der Platz am Ütschenpaul ist begrenzt, die Buden stehen dicht beieinander – und die Besucher auch. Genau diese enge Gemütlichkeit mache den Charme des Weihnachtsmarktes aus. Geht das in Corona-Zeiten?

Fragezeichen hinter Eberfest 2021

Das Eberfest sollte auch ohne Corona in diesem Jahr nicht stattfinden – wegen der 875-Jahr-Feier. Aber ob es 2021 stattfindet? Das könne niemand zum jetzigen Zeitpunkt seriös beantworten, so Kirsten. Ob Bands und Künstler, die dort gern und oft aufgetreten sind, kommen, sei fraglich. Corona hat die Branche arg getroffen. „Vielleicht gibt es im nächsten Jahr einige gar nicht mehr“, befürchtet Thilo Kirsten.

Von Sylvia Telge